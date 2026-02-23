Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Ανησυχία για τον Κίφερ Σάδερλαντ μετά τη σύλληψη για επίθεση: «Χρειάζεται βοήθεια» λένε οι φίλοι του
Ανησυχία για τον Κίφερ Σάδερλαντ μετά τη σύλληψη για επίθεση: «Χρειάζεται βοήθεια» λένε οι φίλοι του
Είναι ξεκάθαρο ότι το παράκανε αυτή τη φορά, προσθέτουν πηγές για τη συμπεριφορά του ηθοποιού
Ανησυχία έχει προκαλέσει στον κύκλο του Κίφερ Σάδερλαντ η σύλληψή του στο Χόλιγουντ, έπειτα από καταγγελία οδηγού Uber ότι τον απείλησε και του επιτέθηκε σωματικά, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για απειλές και χρήση βίας.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, ο ηθοποιός κάλεσε ένα Uber αργά το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, αφού είχε δειπνήσει με φίλο του, ζητώντας να μεταφερθεί στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φέρεται να ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει και να τον αφήσει, ενώ στη συνέχεια τον απείλησε λέγοντάς του: «Σταμάτα αλλιώς θα σε σκοτώσω», σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού. Ο οδηγός κάλεσε την αστυνομία, λέγοντας ότι δέχτηκε επίθεση από τον Σάδερλαντ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν, ότι ο ηθοποιός είχε ασκήσει σωματική βία και είχε προβεί σε απειλές σε βάρος του οδηγού. Ο Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη με κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 50.000 δολαρίων.
Όπως υποστηρίζει το Radar Online, άτομα από το περιβάλλον του χαρακτηρίζουν το περιστατικό «καμπανάκι κινδύνου». «Είναι πολύ κακή εικόνα και κάποιοι στον κύκλο του το βλέπουν ως έκκληση για βοήθεια», ανέφερε πηγή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθοποιός δυσκολεύεται μετά τον θάνατο του πατέρα του, Ντόναλντ Σάδερλαντ, τον Ιούνιο του 2024. «Ήταν δύσκολο για εκείνον να χάσει τον πατέρα του, ειδικά όταν είχαν δουλέψει τόσο πολύ στη σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια», σημείωσε μία άλλη πηγή και πρόσθεσε: «Άφησε ξανά τον θυμό του να τον κυριεύσει και πρέπει να αρχίσει να εξετάζει τους λόγους και να αναζητήσει πραγματική βοήθεια».
Ο Σάδερλαντ είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης το 2007 μετά από πολλαπλές παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στο παρελθόν έχει βρεθεί αντιμέτωπος και με κατηγορίες για επίθεση. Φίλοι του ηθοποιού επισημαίνουν ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα θυμού του, πριν επηρεαστεί περαιτέρω η καριέρα του. «Πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα θυμού του, ανεξάρτητα από την αιτία, πριν να είναι πολύ αργά», κατέληξαν.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
