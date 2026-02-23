Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ κεντρικός ομιλητής του Φεστιβάλ SXSW

Κλείσιμο

Στο Ώστιν του Τέξας, κατευθύνεται ογια το φετινό South by Southwest (SXSW) ως κεντρικός ομιλητής για την ιστορική 40η επέτειο του Φεστιβάλ.Στο SXSW, ο θρυλικός σκηνοθέτης θα συζητήσει για το έργο του - από τις ταινίες "Jaws" και "E.T." μέχρι τις κινηματογραφικές σειρές "Indiana Jones" και "Jurassic Park", για το επερχόμενο θρίλερ του, "Disclosure Day" - καθώς και το μέλλον του κινηματογράφου, σε ένα ζωντανό επεισόδιο του podcast "The Big Picture" με τον Σον Φένεσι. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου.«Τα παιδικά όνειρα γίνονται πραγματικότητα», δήλωσε η Κλοντέτ Γκόντφρεϊ, αντιπρόεδρος Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στο SXSW, σε δήλωσή της ανακοινώνοντας την παρουσία του σκηνοθέτη και παραγωγού στο Φεστιβάλ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 18 Μαρτίου.«Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι ένας πραγματικός πρωτοπόρος και θρύλος, το πρωτοποριακό έργο του οποίου έχει εμπνεύσει γενιές κινηματογραφιστών και κοινού», ανέφερε. «Μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο διαμορφωτικές, αξέχαστες και μαγικές εμπειρίες του κινηματογράφου, διευρύνοντας πάντα τα όρια του τι είναι δυνατό στην οθόνη. Ενσαρκώνει το πνεύμα της κινηματογραφικής καινοτομίας και της τολμηρής αφήγησης που ορίζει το SXSW, και η άφιξή του στο Ώστιν για αυτή την ειδική κεντρική ομιλία θα είναι μια εξαιρετική στιγμή για την κοινότητά μας. Το να κάνουμε τα όνειρα πραγματικότητα είναι ακριβώς ο λόγος που κάνουμε αυτό που κάνουμε», πρόσθεσε.Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και ιδρυτής των Amblin Entertainment και DreamWorks θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές δημιουργικές δυνάμεις στην ιστορία του κινηματογράφου. Η τελευταία του ταινία, «Disclosure Day», με πρωταγωνιστές τους Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο' Κόνορ, Κόλιν Φερθ και Κόλμαν Ντομίνγκο κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Ιουνίου από την Universal Pictures και την Amblin Entertainment.Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι επίσης ένας από τους παραγωγούς της υποψήφιας για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας φέτος, «Hamnet», της σκηνοθέτιδας Κλόι Ζάο.Για πρώτη φορά, στο Φεστιβάλ SXSW διοργανώνονται όλα τα προγράμματά του ταυτόχρονα, σε τομείς όπως η καινοτομία, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση, καθώς και η μουσική, για επτά ημέρες.Ο Σπίλμπεργκ θα συμμετάσχει μαζί με εντυπωσιακή σειρά ομιλητών στο Συνέδριο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, μεταξύ άλλων με τους Τζέιμι Λι Κέρτις, Βινς Γκίλιγκαν Στιβ Καρέλ και Ντανιέλ Ντίντγουιλερ.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock