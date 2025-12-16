Στίβεν Σπίλμπεργκ: Κυκλοφόρησε το teaser της ταινίας του Disclosure Day

Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο teaser της νέας του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Με το Disclosure Day ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία.



«Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στο… Disclosure Day», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της ταινίας.





Ντέιβιντ Κεπ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οικαι, ενώ το σενάριο συνυποφράφουν ο Στίβεν Σπίμπεργκ και οΤο Variety είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2024 ότι ο Σπίλμπεργκ ετοίμαζε μια ταινία με UFO, βασισμένη σε μια πρωτότυπη ιδέα του ίδιου, σε συνεργασία με τον σεναριογράφο Ντέιβιντ Κεπ.Ο Κεπ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Σπίλμπεργκ στις ταινίες Jurassic Park (1993), War of the Worlds (2005) και Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Τον Οκτώβριο, το ίδιο μέσο ανέφερε επίσης ότι τη μουσική της ταινίας θα υπογράψει ο Τζον Γουίλιαμς, σηματοδοτώντας την 30ή συνολικά συνεργασία του με τον Σπίλμπεργκ στη διάρκεια της καριέρας τους.Το Disclosure Day θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Ιουνίου 2026.