Απόψε στο Survivor το πρώτο έπαθλο επικοινωνίας και μια υποψηφιότητα που ξαφνιάζει
Απόψε στο Survivor το πρώτο έπαθλο επικοινωνίας και μια υποψηφιότητα που ξαφνιάζει
Δείτε το τρέιλερ
Μπορεί οι Επαρχιώτες να είναι διασπασμένοι, ωστόσο κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στον πρώτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Θα καταφέρουν οι Αθηναίοι να εξασφαλίσουν τη δεύτερη ασυλία στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 22.10, στον ΣΚΑΪ;
Στρατηγικές αναπτύσσονται, σχέσεις μεταβάλλονται και οι δυσκολίες φαντάζουν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Αθηναίοι και Επαρχιώτες έχουν ως στόχο να κερδίσουν τις 250.000 ευρώ, με ποια στρατηγική θα φτάσουν στο έπαθλο; Η πείνα αλλάζει τα δεδομένα.
Ένα πολύ δυνατό έπαθλο έρχεται μαζί με τη δεύτερη ασυλία, αυτό της επικοινωνίας. Οι Survivors μπαίνουν στο στίβο μάχης με την ψυχή τους. Όλοι παλεύουν για τη νίκη, ακόμα κι εκείνοι που ξέρουν πως δεν έχουν δικαίωμα στο έπαθλο. Κάθε νίκη φέρνει χαμόγελα, κάθε ήττα δάκρυα. Όλοι λυγίζουν στην σκέψη πως θα έχουν νέα από τους δικούς τους ανθρώπους.
Δείτε το τρέιλερ
Όταν η ηττημένη ομάδα θα φτάσει στο Συμβούλιο, θα πρέπει να ψηφίσει για την επόμενη υποψηφιότητα. Το όνομα που θα βγάλει η κάλπη, δεν περιμένει να το ακούσει κανείς. Υπάρχει «σωστό» και «λάθος» στις υποψηφιότητες;
Στρατηγικές αναπτύσσονται, σχέσεις μεταβάλλονται και οι δυσκολίες φαντάζουν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Αθηναίοι και Επαρχιώτες έχουν ως στόχο να κερδίσουν τις 250.000 ευρώ, με ποια στρατηγική θα φτάσουν στο έπαθλο; Η πείνα αλλάζει τα δεδομένα.
Ένα πολύ δυνατό έπαθλο έρχεται μαζί με τη δεύτερη ασυλία, αυτό της επικοινωνίας. Οι Survivors μπαίνουν στο στίβο μάχης με την ψυχή τους. Όλοι παλεύουν για τη νίκη, ακόμα κι εκείνοι που ξέρουν πως δεν έχουν δικαίωμα στο έπαθλο. Κάθε νίκη φέρνει χαμόγελα, κάθε ήττα δάκρυα. Όλοι λυγίζουν στην σκέψη πως θα έχουν νέα από τους δικούς τους ανθρώπους.
Δείτε το τρέιλερ
Όταν η ηττημένη ομάδα θα φτάσει στο Συμβούλιο, θα πρέπει να ψηφίσει για την επόμενη υποψηφιότητα. Το όνομα που θα βγάλει η κάλπη, δεν περιμένει να το ακούσει κανείς. Υπάρχει «σωστό» και «λάθος» στις υποψηφιότητες;
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα