Απόψε στο Survivor το πρώτο έπαθλο επικοινωνίας και μια υποψηφιότητα που ξαφνιάζει
GALA
Survivor Τρέιλερ

Απόψε στο Survivor το πρώτο έπαθλο επικοινωνίας και μια υποψηφιότητα που ξαφνιάζει

Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στο Survivor το πρώτο έπαθλο επικοινωνίας και μια υποψηφιότητα που ξαφνιάζει
Μπορεί οι Επαρχιώτες να είναι διασπασμένοι, ωστόσο κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στον πρώτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Θα καταφέρουν οι Αθηναίοι να εξασφαλίσουν τη δεύτερη ασυλία στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 22.10, στον ΣΚΑΪ;

Στρατηγικές αναπτύσσονται, σχέσεις μεταβάλλονται και οι δυσκολίες φαντάζουν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Αθηναίοι και Επαρχιώτες έχουν ως στόχο να κερδίσουν τις 250.000 ευρώ, με ποια στρατηγική θα φτάσουν στο έπαθλο; Η πείνα αλλάζει τα δεδομένα.

Ένα πολύ δυνατό έπαθλο έρχεται μαζί με τη δεύτερη ασυλία, αυτό της επικοινωνίας. Οι Survivors μπαίνουν στο στίβο μάχης με την ψυχή τους. Όλοι παλεύουν για τη νίκη, ακόμα κι εκείνοι που ξέρουν πως δεν έχουν δικαίωμα στο έπαθλο. Κάθε νίκη φέρνει χαμόγελα, κάθε ήττα δάκρυα. Όλοι λυγίζουν στην σκέψη πως θα έχουν νέα από τους δικούς τους ανθρώπους.

Δείτε το τρέιλερ

Survivor - Αθηναίοι vs Επαρχιώτες | Trailer | 23/02/2026


Όταν η ηττημένη ομάδα θα φτάσει στο Συμβούλιο, θα πρέπει να ψηφίσει για την επόμενη υποψηφιότητα. Το όνομα που θα βγάλει η κάλπη, δεν περιμένει να το ακούσει κανείς. Υπάρχει «σωστό» και «λάθος» στις υποψηφιότητες;

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης