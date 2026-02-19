Ξέσπασε σε κλάματα ο Μάνος στο Survivor: Έχω δουλέψει με παιδιά ειδικής αγωγής, είναι πολύ βαρύ αυτό που έκανα
Ο παίκτης των «Επαρχιωτών» είχε κάνει μία προσβλητική χειρονομία στον Benzy στον στίβο μάχης
Σε κλάματα ξέσπασε ο Μάνος στο Survivor μετά τη στάση του απέναντι στον Benzy. Ο παίκτης των «Επαρχιωτών» έκανε μία προσβλητική χειρονομία στο μέλος της αντίπαλης ομάδας, ενώ βρισκόντουσαν στον στίβο μάχης, για την οποία αργότερα στενοχωρήθηκε πολύ.
Συναισθηματικά φορτισμένος, ζήτησε συγγνώμη και τόνισε πως φέρθηκε με τρόπο που δεν περίμενε. Όπως είπε ο Μάνος, αφού συνειδητοποίησε τι είχε κάνει, δεν μπόρεσε να κοιμηθεί όλο το βράδυ.
«Ψυχολογικά έπεσα πάρα πολύ, στενοχωρήθηκα πολύ γι’ αυτό που είπα και έκανα. Δεν είναι ο Μάνος αυτός. Έχω δουλέψει με παιδιά ειδικής αγωγής και ξέρω, είναι πολύ βαρύ αυτό που έκανα. Θέλω να ζητήσω και πάλι συγνώμη. Πάνω στα νεύρα μου, πάνω στην ένταση του αγώνα και πάνω σε όλα αυτά που γίνονται εδώ έβγαλα έναν εαυτό που δεν περίμενα ούτε και εγώ ότι θα τον βγάλω. Ήταν πολύ στενάχωρο για μένα, όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα», εξομολογήθηκε ο παίκτης από την ομάδα των «Επαρχιωτών», ξεσπώντας σε κλάματα.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι απορεί πώς έφτασε σε αυτό σημείο. «Σκεφτόμουν αυτά που είπα και αυτά που έκανα. Ήταν λόγια και πράξεις που δεν μπορώ να πάρω πίσω αν και το θέλω πάρα πολύ. Το θέμα είναι πως είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου και απορώ πως μου επέτρεψα να κάνει κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.
