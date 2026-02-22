Η πρώτη ανάρτηση που έκανε η σύντροφος του Έρικ Ντέιν μετά τον θάνατο του
Η Τζανέλ Σέρτκλιφ δημοσίευσε στο Instagram μία τρυφερή τους φωτογραφία όπου τη φιλά στον ώμο, μεταξύ άλλων
Την πρώτη της ανάρτηση έκανε η σύντροφος του Έρικ Ντέιν μετά τον θάνατό του.
Η Τζανέλ Σέρτκλιφ ανέβασε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου φωτογραφίες του ηθοποιού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από μία μάχη δέκα μηνών με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), ώστε να τιμήσει τη μνήμη του.
Σε μία από αυτές, ο Ντέιν βρισκόταν σε έναν στάβλο και πόζαρε δίπλα σε ένα άλογο, ενώ σε μία άλλη εικόνα φαινόταν να κάνει τατουάζ, χαμογελαστός. Στην τελευταία φωτογραφία που δημοσίευσε η σύντροφός του, πόζαραν μαζί, με τον ηθοποιό να της φιλάει τον ώμο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Έρικ Ντέιν και η Τζανέλ Σέρτκλιφ είχαν κάνει την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί το 2025, στην πρεμιέρα του «Countdown», ωστόσο ήταν μαζί αρκετά χρόνια πριν, παρότι εκείνος παρέμενε νομικά παντρεμένος με τη Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, με την οποία είχε αποκτήσει δύο κόρες.
