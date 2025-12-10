Μίνα Αρναούτη: Ήμουν άστεγη στην Αθήνα και έτρεχα για χειρουργεία μετά το τροχαίο - Ο λόγος που δεν μιλάει πλέον με τη Φρόσω





Μίνα Αρναούτη για τις αποζημιώσεις σχετικά με το τροχαίο του Παντελή Παντελίδη , ενώ πρόσθεσε ότι νιώθει ανασφάλεια για τη ζωή της.

Το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου την απόφαση για τις αποζημιώσεις της Φρόσως Κυριάκου και της Μίνας Αρναούτη , οι οποίες επέβαιναν στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο που οδήγησε στον θάνατο του Παντελή Παντελίδη.









Επιπλέον, το Εφετείο απέρριψε την αγωγή της οικογένειας Παντελίδη. Σημειώνεται πως τα χρήματα που θα λάβουν οι δύο γυναίκες θα δοθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία, στη συνέχεια θα τα διεκδικήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή, ο οποίος, σύμφωνα με το δικαστήριο, ήταν αυτός που οδηγούσε το όχημα.



Αναφορικά με το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, η υπόθεση τέθηκε οριστικά στο αρχείο, καθώς εξετάστηκε από τέσσερις εισαγγελείς. Η απόφαση του Εφετείου σηματοδοτεί το κλείσιμο της υπόθεσης Παντελίδη. Από το περιβάλλον της Μίνας Αρναούτη, αναφέρεται ότι το ποσό που της επιδικάστηκε είναι πολύ μικρό και δεν καλύπτει το κόστος για την αποκατάσταση της υγείας ενός πολυτραυματία, μετά από ένα τόσο σοβαρό τροχαίο (χρειάστηκε 17 χειρουργεία), ούτε την ψυχική οδύνη που υπέστη.



Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου. Ο Παντελής Παντελίδης τάφηκε στο κοιμητήριο της Μεταμόρφωσης και ένα μήνα μετά το τροχαίο, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο τραγουδιστής ήταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Στην απόφασή του, το Εφετείο αναγνωρίζει ότι ο οδηγός του οχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης, ωστόσο αναγνωρίζει και συνυπαιτιότητα 50% στις δύο γυναίκες, καθώς επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό που βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης . Επίσης, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποφάσισε ότι οι δύο γυναίκες δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, αν και στην πρώτη δίκη είχε κριθεί ότι η Μίνα Αρναούτη φορούσε ζώνη. Ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στις 18 Φεβρουαρίου του 2016. Το αυτοκίνητο, που οδηγούσε, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες. Ο τραγουδιστής απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου. Ο Παντελής Παντελίδης τάφηκε στο κοιμητήριο της Μεταμόρφωσης και ένα μήνα μετά το τροχαίο, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο τραγουδιστής ήταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Στενοχωρημένη με τη δικαστική απόφαση δηλώνει ηΣύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία καταλαμβάνει 106 σελίδες, οι δύο γυναίκες θα λάβουν μικρότερα ποσά από αυτά που είχαν ζητήσει: η Μίνα Αρναούτη θα πάρει 39.000 ευρώ καιΤην Τετάρτη, η Μίνα Αρναούτη μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό», εξέφρασε τη θλίψη της για την απόφαση και ανέφερε πως νιώθει ανασφάλεια για τη ζωή της. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Νιώθω ανασφάλεια για τη ζωή μου και θεωρώ ότι ήταν άδικη απόφαση. Έχω κάνει 17 χειρουργεία, πολλά από τα οποία ήταν επώδυνα. Κόντεψα να χάσω τη ζωή μου. Ήμουν άστεγη στην Αθήνα και έτρεχα για χειρουργεία. Το καταλαβαίνετε αυτό;. Έχω λάβει ψυχολογική υποστήριξη, έχω επισκεφτεί και ψυχίατρο. Στην αρχή, που αυτό είναι σύμπτωμα του μετατραυματικού στρες, έβλεπα το τροχαίο με τρίτο μάτι».Επιπλέον, η Μίνα Αρναούτη μίλησε για τις σχέσεις της με τη Φρόσω Κυριάκου σήμερα, αποκαλύπτοντας πως δεν έχουν επαφή, εννέα χρόνια μετά το τροχαίο. «Δεν μιλάμε με την κοπέλα, δεν ήμασταν ποτέ πολύ κοντά. Δουλέψαμε μαζί, και σε αυτές τις δουλειές κάνεις παρέα με κάποιον για λίγο. Θα μου πείτε, το ατύχημα δεν σας ένωσε; Ο λόγος που δεν μιλάμε δεν είναι το ατύχημα, αλλά κάποια άλλη παρεξήγηση που δεν αφορά στο ατύχημα και τελικά καταλάβαμε ότι δεν ταιριάζουμε. Αν τη δω κάπου, θα μιλήσουμε. Εύχομαι να είναι καλά».