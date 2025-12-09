Μίνα Αρναούτη: Ο Παντελίδης έχασε €20.000 το μοιραίο βράδυ, έκανα 17 χειρουργεία, η Φρόσω με 5 μέρες στο νοσοκομείο παίρνει 9.000 κι εγώ με 5,5 μήνες 39.000

«Δεν έχετε δει άνθρωπο με τέτοια ποσότητα αλκοόλ να περπατάει;»

«Φορούσα ζώνη»

«Ζητάω τα νόμιμα»



«Καμία επαφή με την οικογένεια Παντελίδη»

«Την ημέρα του ατυχήματος ο Παντελής μπήκε σε ένα αδιέξοδο και βγήκε με όπισθεν. Σε έναν αρκετά μεγάλο δρόμο. Εγώ να ρωτήσω ένας άνθρωπος που δεν είναι καλά πως έκανε αυτή την όπισθεν; Δεν έχετε δει άνθρωπο με τέτοια ποσότητα αλκοόλ να περπατάει; (...) Μπορεί να σας φαίνεται ψέμα αλλά γίνεται», ανέφερε.Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ίδια σχολίασε πως «υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν περισσότερο το ποτό. Εγώ που δεν πίνω καθόλου με δύο ποτηράκια θα γίνω χάλια. Όταν δούλευα σε εκείνα τα μαγαζιά ήθελα πέντε ποτάκια για να γίνω χάλια».«Εγώ τον Παντελή τον γνώρισα πριν γίνει γνωστός, όταν τραγουδούσε σε 30 άτομα. Δεν τον γνώρισα σαν νούμερο ένα τραγουδιστή. Ήξερα και τον αδερφό του. Δεν τους ήμουν άγνωστη κοπέλα», ανέφερε.Η Μίνα Αρναούτη είπε πως φορούσε ζώνη τη στιγμή που έγινε το τροχαίο: «Εγώ έχοντας φοβία με τα ατυχήματα, είχα χάσει και τον μπαμπά μου σε τροχαίο 33 ετών. Φορούσα πάντα ζώνη. Δεν φορούσα όμως ζώνη στο πίσω κάθισμα. Εκείνη την ημέρα βλέποντας τον Παντελή να τρέχει φοβήθηκα και φόρεσα ζώνη. Οι πραγματογνώμονες της Τροχαίας είπαν ότι φορούσα ζώνη. Το πρωτόδικο το δέχτηκε, το εφετείο όχι. Φορούσα ζώνη, είχα σημάδι πάνω στο στήθος μου από την τριβή της ζώνης».«Η κυρία Κυριάκου καθόταν στο μπροστινό κάθισμα και αν θυμάμαι καλά είχε καταθέσει πως έπαιζε με το κινητό της. Οπότε νομίζω πως δεν θα ήταν σε θέση να αντιληφθεί αν εγώ πίσω έβαλα ζώνη. Στην κυρία Κυριάκου έβγαλε αποζημίωση 9.000 ευρώ με πέντε ημέρες στο νοσοκομείο. Εμένα 39.000 ευρώ με 5,5 μήνες στο νοσοκομείο και όλη την αποθεραπεία», είπε.Όσο για το τι θυμάται από τη στιγμή του τροχαίου: «έβαλα τα χέρια μου στο κεφάλι. Ακουγόταν σαν τρένο που πέφτει πάνω σε τοίχο. Τα κάγκελα μπήκαν στο αμάξι. Άκουγα χώματα μέσα και θυμάμαι ότι έλεγα πότε θα σταματήσει, μου φαινόταν ατελείωτο (…) Μου έλεγαν οι διασώστες να μην με πάρει ο ύπνος, να κάνω κουράγιο. Έδεσαν το πόδι μου σε ένα ξύλο γιατί ήταν σε χάλια κατάσταση».Σε ερώτηση για την πρώτη της ανάμνηση μετά το τροχαίο, η ίδια απάντησε: «Να ξυπνάω, να μπαίνει η μάνα μου στην Εντατική και να τη ρωτάω “μαμά τι κάνεις εδώ;”». Η Μίνα Αρναούτη ανέφερε πως οι διασώστες της είπαν κάποιο χρονικό διάστημα μετά το ατύχημα, πως την ώρα του απεγκλωβισμού τους έλεγε «κάντε κάτι να σταματήσει, δεν αντέχω αυτό το μαρτύριο» και «μετά ξύπνησα στην εντατική 35 κιλά».«Μία μάνα που έχασε το παιδί της μπορεί να μην θέλει να πιστέψει πως ο γιος της οδηγούσε. Αλλά μετά από τόσες αποφάσεις, τόσες έρευνες, κατέθεσαν πυροσβέστες, άνθρωποι που βοήθησαν. Τι λόγο είχαν να πουν ψέματα», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ενώ κάποια στιγμή διερωτήθηκε «το DNA στο τιμόνι ποιανού ήταν;».«Έχω φοβίες και μετατραυματικό στρες. Το βράδυ ξυπνάω και νομίζω πως δεν έχω οξυγόνο. Με πιάνουν κρίσεις πανικού με το παραμικρό. Δεν βγαίνω να πάρω χρήματα, ζητάω τα νόμιμα, αυτά που δικαιούται κάθε άνθρωπος σε τέτοια περίπτωση», είπε η Μίνα Αρναούτη.Η ίδια δήλωσε πως είχε περάσει από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) το οποίο «μου έβγαλε 43% αναπηρία, επτά χρόνια μετά το ατύχημα με ισχύ δύο ετών. Πώς είναι κάτι προσωρινό μετά από επτά χρόνια; Αυτό το χαρτί πέρασε ως κάτι προσωρινό στο δικαστήριο».«Σκοπεύω να διεκδικήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου. Θα το πάω στον Άρειο Πάγο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», συμπλήρωσε.Η Μίνα Αρναούτη είπε πως δεν έχει καμία επαφή με την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη: «Εγώ ήμουν στο νοσοκομείο 5,5 μήνες. Όταν ανέλαβε ο δικηγόρος έλεγα στη μαμά μου θα έρθει ο αδερφός του Παντελή. Ήρθε μία φορά και συνάντησε τη μαμά μου. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία επαφή. Δεν ήρθε κάποιος να με ρωτήσει. Μπορεί και αυτοί οι άνθρωποι να είχαν κακούς συμβούλους γύρω τους, δεν ξέρω…».«Ο κόσμος είχε ταυτιστεί με τον Παντελή, ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που έκανε το όνειρό του. Κανείς δεν ήθελε να φύγει», είπε.