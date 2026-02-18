Μπρους Γουίλις: Κάνω 4 διαφορετικές δουλειές για να μεγαλώσω το παιδί μου, λέει η κόρη του
Μπρους Γουίλις: Κάνω 4 διαφορετικές δουλειές για να μεγαλώσω το παιδί μου, λέει η κόρη του
Η Ράμερ Γούιλις απάντησε σε σχόλια που αμφισβήτησαν ότι εργάζεται, εξηγώντας πως εκείνη καλύπτει τις ανάγκες του δύο ετών παιδιού της
Τέσσερις διαφορετικές δουλειές δήλωσε ότι κάνει η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ράμερ για να μεγαλώσει το δύο ετών παιδί της.
Η 37χρονη ηθοποιός ξεκαθάρισε, ότι κάνει περισσότερες από μία δουλειές για να καλύψει τις ανάγκες της κόρης της, Λουέτα τονίζοντας ότι δεν λαμβάνει χρήματα από τους γονείς της.
Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, η Ράμερ Γούιλις προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, μετά από σχόλια που αμφισβήτησαν ότι εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται όρθια κρατώντας διάφορα αντικείμενα, με τη φράση «έτσι μοιάζει μία ελεύθερη μητέρα» να παρουσιάζεται σε κεντρικό σημείο. Παράλληλα, στην εικόνα υπήρχαν λέξεις και εκφράσεις που περιέγραφαν την καθημερινότητά της, όπως «να φτιάξω μεσημεριανό», «συναντήσεις για παιχνίδι», «προετοιμασία γευμάτων» και «γυμναστική».
Δείτε το βίντεο
Λίγο αργότερα, η Ράμερ Γουίλις αναδημοσίευσε το βίντεο, συνοδεύοντάς το με μήνυμα, στο οποίο ανέφερε: «Απλώς έπρεπε να διευκρινίσω, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί ανενημέρωτοι και αγενείς άνθρωποι στα σχόλια αυτής της ανάρτησης. Δουλεύω σε τέσσερις διαφορετικές δουλειές για να στηρίξω την κόρη μου. Είμαι η μοναδική που καλύπτει οικονομικά τις ανάγκες της. Δεν ζω από κάποια περιουσία, ούτε λαμβάνω χρήματα από τους γονείς μου. Τις περισσότερες φορές δεν έχω βοήθεια. Οπότε, πριν κρίνετε και βγάζετε συμπεράσματα, κάντε μια παύση».
Η Ράμερ Γουίλις έχει αποκτήσει τη Λουέτα με τον πρώην σύντροφό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας. Αργότερα, δημοσίευσε και ένα εκτενέστερο κείμενο μέσω Instagram stories απαντώντας σε σχόλιο, που υποστήριζε ότι έχει «ένα δίχτυ ασφαλείας» λόγω της οικογένειάς της, σε περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες. «Θέλω να απαντήσω σε αυτό με προσοχή, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση σχετικά με το τι πραγματικά έλεγα», σημείωσε αρχικά, προσθέτοντας: «Γνωρίζω πολύ καλά ότι στη ζωή μου έχω προνόμια που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν και δεν τα θεωρώ δεδομένα. Ξέρω ότι υπάρχουν συνθήκες, που δεν θα βιώσω ποτέ πλήρως και το σέβομαι. Όμως η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν αφορούσε στα προνόμια ούτε στη σύγκριση συνθηκών, και φαίνεται πως κάποιοι υπέθεσαν ότι τα αγνοούσα, ενώ αυτό δεν ήταν το θέμα που προσπαθούσα να θίξω».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι δεν αντιμετωπίζει την οικογένειά της ως «δίχτυ ασφαλείας» και ότι αισθάνεται υπερηφάνεια που μπορεί να στηρίζει η ίδια τον εαυτό της και το παιδί της. Όπως ανέφερε, υπήρξαν χρονιές κατά τις οποίες εκείνη κάλυπτε αποκλειστικά τις ανάγκες τους, επισημαίνοντας ότι η εντύπωση πως δεν εργάζεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Η 37χρονη ηθοποιός ξεκαθάρισε, ότι κάνει περισσότερες από μία δουλειές για να καλύψει τις ανάγκες της κόρης της, Λουέτα τονίζοντας ότι δεν λαμβάνει χρήματα από τους γονείς της.
Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, η Ράμερ Γούιλις προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram, μετά από σχόλια που αμφισβήτησαν ότι εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται όρθια κρατώντας διάφορα αντικείμενα, με τη φράση «έτσι μοιάζει μία ελεύθερη μητέρα» να παρουσιάζεται σε κεντρικό σημείο. Παράλληλα, στην εικόνα υπήρχαν λέξεις και εκφράσεις που περιέγραφαν την καθημερινότητά της, όπως «να φτιάξω μεσημεριανό», «συναντήσεις για παιχνίδι», «προετοιμασία γευμάτων» και «γυμναστική».
Δείτε το βίντεο
Λίγο αργότερα, η Ράμερ Γουίλις αναδημοσίευσε το βίντεο, συνοδεύοντάς το με μήνυμα, στο οποίο ανέφερε: «Απλώς έπρεπε να διευκρινίσω, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί ανενημέρωτοι και αγενείς άνθρωποι στα σχόλια αυτής της ανάρτησης. Δουλεύω σε τέσσερις διαφορετικές δουλειές για να στηρίξω την κόρη μου. Είμαι η μοναδική που καλύπτει οικονομικά τις ανάγκες της. Δεν ζω από κάποια περιουσία, ούτε λαμβάνω χρήματα από τους γονείς μου. Τις περισσότερες φορές δεν έχω βοήθεια. Οπότε, πριν κρίνετε και βγάζετε συμπεράσματα, κάντε μια παύση».
Η Ράμερ Γουίλις έχει αποκτήσει τη Λουέτα με τον πρώην σύντροφό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας. Αργότερα, δημοσίευσε και ένα εκτενέστερο κείμενο μέσω Instagram stories απαντώντας σε σχόλιο, που υποστήριζε ότι έχει «ένα δίχτυ ασφαλείας» λόγω της οικογένειάς της, σε περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες. «Θέλω να απαντήσω σε αυτό με προσοχή, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση σχετικά με το τι πραγματικά έλεγα», σημείωσε αρχικά, προσθέτοντας: «Γνωρίζω πολύ καλά ότι στη ζωή μου έχω προνόμια που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν και δεν τα θεωρώ δεδομένα. Ξέρω ότι υπάρχουν συνθήκες, που δεν θα βιώσω ποτέ πλήρως και το σέβομαι. Όμως η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν αφορούσε στα προνόμια ούτε στη σύγκριση συνθηκών, και φαίνεται πως κάποιοι υπέθεσαν ότι τα αγνοούσα, ενώ αυτό δεν ήταν το θέμα που προσπαθούσα να θίξω».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι δεν αντιμετωπίζει την οικογένειά της ως «δίχτυ ασφαλείας» και ότι αισθάνεται υπερηφάνεια που μπορεί να στηρίζει η ίδια τον εαυτό της και το παιδί της. Όπως ανέφερε, υπήρξαν χρονιές κατά τις οποίες εκείνη κάλυπτε αποκλειστικά τις ανάγκες τους, επισημαίνοντας ότι η εντύπωση πως δεν εργάζεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα