Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ μιλά για τη ζωή του στην Ισπανία και αποκαλύπτει τι του λείπει περισσότερο από τη Νέα Υόρκη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ μιλά για τη ζωή του στην Ισπανία και αποκαλύπτει τι του λείπει περισσότερο από τη Νέα Υόρκη
O ηθοποιός και η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα εγκατέλειψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για να εγκατασταθούν στην Ισπανία στα τέλη του 2024
Την καθημερινότητά του στην Ισπανία και τι έχει ξεχωρίσει στον νέο τόπο διαμονής του περιέγραψε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ενώ παράλληλα μοιράστηκε τι του λείπει από περισσότερο από τη Νέα Υόρκη.
O ηθοποιός και η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα εγκατέλειψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για να εγκατασταθούν στην Ισπανία στα τέλη του 2024, πραγματοποιώντας την επιθυμία του ηθοποιού να φέρει τη σύζυγό του, πιο κοντά στην πατρίδα της και τους αγαπημένους της.
Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, ο Γκιρ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη και έκανε δηλώσεις στο «People», εξηγώντας τι τον έχει ενθουσιάσει στην Ισπανία, αλλά και τι νοσταλγεί από την προηγούμενη ζωή του. «Η σύζυγός μου είναι τόσο ευτυχισμένη στην Ισπανία, και αυτό είναι το σημαντικότερο μέρος όλης αυτής της εμπειρίας. Έχει υπέροχη οικογένεια, υπέροχους φίλους. Οι Ισπανοί είναι πολύ ανοιχτός λαός. Είναι πολύ ζεστοί και λιγότερο αγχώδεις από αυτό που συναντάς εδώ στις ΗΠΑ».
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ τόνισε ακόμη ότι αγαπά το ισπανικό φαγητό και την κουλτούρα, λέγοντας: «Είναι μέρος που επικρατεί η χαρά. Όπως οι Ιταλοί. Δηλαδή, όταν είσαι στην Ιταλία ή στην Ισπανία, έρχεσαι σε επαφή με πολιτισμούς που αντιλαμβάνονται τη ζωή με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εδώ».
Ωστόσο, υπάρχει κάτι που ο Γκιρ εξακολουθεί να νοσταλγεί από τη Νέα Υόρκη: την «ενέργεια» της πόλης. «Φυσικά, είναι πολύ εθιστική», πρόσθεσε.
Τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο ισπανικό περιοδικό «Elle España» για τη μετακόμισή του, λέγοντας ότι έχει βρει «πληρότητα» από τότε που αποφάσισε να ζήσει στην Ευρώπη με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. «Είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Η Αλεχάντρα, επειδή είναι στο σπίτι της και είναι ευτυχισμένη, είμαι κι εγώ» είχε πει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
O ηθοποιός και η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα εγκατέλειψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για να εγκατασταθούν στην Ισπανία στα τέλη του 2024, πραγματοποιώντας την επιθυμία του ηθοποιού να φέρει τη σύζυγό του, πιο κοντά στην πατρίδα της και τους αγαπημένους της.
Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, ο Γκιρ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη και έκανε δηλώσεις στο «People», εξηγώντας τι τον έχει ενθουσιάσει στην Ισπανία, αλλά και τι νοσταλγεί από την προηγούμενη ζωή του. «Η σύζυγός μου είναι τόσο ευτυχισμένη στην Ισπανία, και αυτό είναι το σημαντικότερο μέρος όλης αυτής της εμπειρίας. Έχει υπέροχη οικογένεια, υπέροχους φίλους. Οι Ισπανοί είναι πολύ ανοιχτός λαός. Είναι πολύ ζεστοί και λιγότερο αγχώδεις από αυτό που συναντάς εδώ στις ΗΠΑ».
Richard Gere Shares the Best Part About Living in Spain and What He Misses Most About New York City (Exclusive) https://t.co/bMcyeGu7US— People (@people) November 13, 2025
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ τόνισε ακόμη ότι αγαπά το ισπανικό φαγητό και την κουλτούρα, λέγοντας: «Είναι μέρος που επικρατεί η χαρά. Όπως οι Ιταλοί. Δηλαδή, όταν είσαι στην Ιταλία ή στην Ισπανία, έρχεσαι σε επαφή με πολιτισμούς που αντιλαμβάνονται τη ζωή με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εδώ».
Ωστόσο, υπάρχει κάτι που ο Γκιρ εξακολουθεί να νοσταλγεί από τη Νέα Υόρκη: την «ενέργεια» της πόλης. «Φυσικά, είναι πολύ εθιστική», πρόσθεσε.
Τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο ισπανικό περιοδικό «Elle España» για τη μετακόμισή του, λέγοντας ότι έχει βρει «πληρότητα» από τότε που αποφάσισε να ζήσει στην Ευρώπη με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. «Είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Η Αλεχάντρα, επειδή είναι στο σπίτι της και είναι ευτυχισμένη, είμαι κι εγώ» είχε πει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα