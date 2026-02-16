Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποθέωσε τον Akyla και το Ferto: Τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποθέωσε τον Akyla και το Ferto: Τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή

Τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή, γιατί είμαι και εγώ μητέρα ενός αγοριού, είπε η πρέσβης των ΗΠΑ

Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ
Τον Akyla και τη μητέρα του αποθέωσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision, επισημαίνοντας πως έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση με το τραγούδι του και λάτρεψε τη στιγμή που ανέβασε τη μητέρα του πάνω στη σκηνή.

Η πρέσβης των ΗΠΑ έδωσε «το παρών» στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και αφού ανακοινώθηκε πως ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», όπου δήλωσε πως εντυπωσιάστηκε από όλους τους διαγωνιζόμενους, αλλά και από την παραγωγή γενικότερα.


Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είπε: «Ήταν υπέροχες όλες οι εμφανίσεις από όλους τους τραγουδιστές. Εντυπωσιάστηκα από την παραγωγή, από την ποιότητα και από το πόσο υποστήριζαν ο ένας τον άλλο. Το “Ferto” ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι και τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή, γιατί ξέρετε είμαι και εγώ μητέρα ενός αγοριού».

Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ

