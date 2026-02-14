ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Eurovision 2026: Νίκη είναι το να φαίνεται η δουλειά μου, είπε η Kianna μετά τον αποκλεισμό της από τον ελληνικό τελικό
Eurovision 2026 Ελληνικός Τελικός

Eurovision 2026: Νίκη είναι το να φαίνεται η δουλειά μου, είπε η Kianna μετά τον αποκλεισμό της από τον ελληνικό τελικό

Χαίρομαι που ο κόσμος με έμαθε και είδε τι μπορώ να κάνω, εξήγησε η τραγουδίστρια

Eurovision 2026: Νίκη είναι το να φαίνεται η δουλειά μου, είπε η Kianna μετά τον αποκλεισμό της από τον ελληνικό τελικό
Τα συναισθήματά της μετά τον αποκλεισμό της από τον ελληνικό τελικό της Eurovision μοιράστηκε η Kianna. Η τραγουδίστρια, που ανέβηκε στη σκηνή του Β' Ημιτελικού του «Sing for Greece 2026» με το κομμάτι «No More Drama», τόνισε πως η συμμετοχή της ήταν μία νίκη, παρότι δεν κατάφερε να προκριθεί.

Το γεγονός ότι είχε συμπεριληφθεί ανάμεσα στους 28 καλλιτέχνες που στόχευαν σε μία θέση στον ελληνικό τελικό την ωφέλησε, αφού τη γνώρισε ο κόσμος και προβλήθηκε μέρος της δουλειάς της. Η ίδια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προσπαθήσει ξανά στο μέλλον να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision.

Μία μέρα μετά τον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision στον οποίο διαγωνίστηκε, η Kianna μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», και αναφέρθηκε στην εμπειρία της. Όπως είπε η τραγουδίστρια το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου: «Για μένα αυτό είναι νίκη, το να φαίνεται η δουλειά μου. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Εγώ χαίρομαι που ο κόσμος με έμαθε γιατί είμαι πολλά χρόνια σε αυτόν τον χώρο. Με είδε πλέον. Είδε τι μπορώ να κάνω. Πώς να το πω; Κάθε εμπόδιο για καλό; Και δεν είναι και εμπόδιο γιατί αυτό που έγινε είναι πολύ μεγάλο. Αυτό που μου έμεινε είναι μία γλυκιά γεύση Φυσικά και θα δοκιμάσω ξανά».

Η εμφάνιση της Kianna στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό 


Φωτογραφία: NDPPHOTO
