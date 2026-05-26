Χωροταξικό τουρισμού: Οριο κλινών, φέρουσα ικανότητα και «Airbnb» διχάζουν τον τουριστικό κλάδο

Οι ξενοδόχοι

Με διαφορετικές ταχύτητες κινείται ο τουριστικός κλάδος σε σχέση με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού όπου άπαντες μεν συμφωνούν για την αναγκαιότητα του πλαισίου, ωστόσο εκφράζονται αντικρουόμενες απόψεις – ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησης- αναφορικά με κρίσιμα ζητήματα όπως αυτά της φέρουσας ικανότητας ή των ορίου των κλινών που αναφέρουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις.Ξενοδόχοι, μικρά ενοικιαζόμενα και βραχυχρόνια μίσθωση υπέβαλαν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με το δρόμο για το ζητούμενο, να βρεθεί δηλαδή κοινός τόπος, να αποδεικνύεται στην πράξη παραπάνω από δύσβατος και επίπονος.

Φέρουσα ικανότητα, οριζόντιες ρυθμίσεις, όριο των 100 κλινών, ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές είναι μεταξύ των κρίσιμων ζητημάτων που θέτουν από την πλευρά τους οι ξενοδόχοι. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος με τη συνδρομή εξειδικευμένων ειδικών επικαιροποίησε τις προτάσεις του εστιάζοντας σε επτά βασικούς άξονες, ξεκινώντας καταρχάς από την πλήρη δημοσιοποίηση και επιστημονικό έλεγχο της μεθοδολογίας με την οποία κατηγοριοποιούνται οι περιοχές στο νέο χωροταξικό πλαίσιο και υποχρεωτική εκπόνηση Εκθέσεων Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr