Έρχεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πώς πληρώνονται όσοι εργαστούν - Οι υπόλοιπες αργίες του έτους
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες
Πλησιάζει η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, ωστόσο η ημέρα αυτή δεν θεωρείται από τον νόμο επίσημη υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους.
Συνεπώς, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια ευκαιρία για ξεκούραση ή μικρή απόδραση για αρκετούς εργαζόμενους, ενώ για άλλους θα είναι μια κανονική εργάσιμη ημέρα.
Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος πέφτει Σάββατο, ενώ η 28η Οκτωβρίου Τετάρτη και προσφέρει μεν μια ευχάριστη διακοπή στη ροή της εβδομάδας, αλλά σίγουρα δεν φτιάχνει τριήμερο. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η Θεσσαλονίκη, όπου η αργία της 26ης Οκτωβρίου πέφτει Δευτέρα και συνδυάζεται άψογα με την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Προς το παρόν, για τα τριήμερα του 2026 μετά την 1η Ιουνίου θα αρκεστούμε στο τριήμερο που θα μας χαρίσει το γεγονός ότι η Γιορτή των Χριστουγέννων πέφτει Παρασκευή, ενώ την ίδια ημέρα είναι και η Πρωτοχρονιά, βάζοντάς μας στο 2027 με τρόπο ιδιαίτερα… πανηγυρικό.
Σε ό,τι αφορά την αργία του Αγίου Πνεύματος και σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα παραμένουν κλειστές μόνο εφόσον η ημέρα έχει χαρακτηρισθεί ως αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, με διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), με Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης ή βάσει επιχειρησιακής συνήθειας και εθίμου. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να προβλέπονται και ευνοϊκότεροι όροι για την αμοιβή όσων εργαστούν.
Όσοι μισθωτοί δεν εργαστούν τη συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνουν κανονικά τον μηνιαίο μισθό τους. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) με τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, εφόσον αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Εφόσον μια επιχείρηση, παρά το ότι έχει χαρακτηρίσει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως πρόσθετη εορτή-αργία, λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται προσαύξηση 75%. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται στο ημερομίσθιο για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό.
Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται στην αργία του Αγίου Πνεύματος – Τα επόμενα «τριήμερα» του 2026Ειδικότερα, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου και είναι αργία για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, στις τράπεζες, στα σχολεία, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε κάποιες υπηρεσίες, ενώ στον ιδιωτικό τομέα εξαρτάται από τις συλλογικές συμβάσεις της εταιρείας ή την απόφαση που έχει λάβει ο εκάστοτε εργοδότης.
