Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ αγκαλιά σε μία φωτογραφία από τα παλιά
Η ηθοποιός δημοσίευσε το στιγμιότυπο από το παρελθόν για να ευχηθεί στην Άνιστον για τα γενέθλιά της
Μία φωτογραφία με εκείνη και την Τζένιφερ Άνιστον από το παρελθόν δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Κόρτνεϊ Κοξ.
Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση για τα αγαπημένα της πρόσωπα που έχουν γενέθλια τον Φεβρουάριο. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η συμπρωταγωνίστριά της από τα «Φιλαράκια», αλλά και καλή της φίλη, που την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου έκλεισε τα πενήντα επτά.
Η Κόρτνεϊ Κοξ ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τα παλιά, στο οποίο ποζάρουν αγκαλιασμένες.
«Προφανώς οι Δίδυμοι συμπαθούν τους Υδροχόους. Τόσα πολλά γενέθλια αυτόν τον μήνα. Είμαι τόσο τυχερή που έχω αυτά τα ''αέρινα'' κεφάλια στη ζωή μου», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
