Το χιουμοριστικό βίντεο της Τζένιφερ Άνιστον και της Κόρτνεϊ Κοξ για το αν οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο
Το χιουμοριστικό βίντεο της Τζένιφερ Άνιστον και της Κόρτνεϊ Κοξ για το αν οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο

Οι πρωταγωνίστριες των Friends συναντήθηκαν ξανά και ξετρέλαναν τους φαν τους

Ένα χιουμοριστικό βίντεο έκαναν η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ σχετικά με το αν οι ξανθιές περνούν καλύτερα από τις μελαχρινές.

Οι δύο πρωταγωνίστριες της σειράς «Friends» που ολοκληρώθηκε το 2004, ανέβασαν ένα βίντεο στο προφίλ της τηλεοπτικής Ρέιτσελ στο Instagram την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, κατά το οποίο η 56χρονη ακούγεται να λέει: «Θα γινόμουν ποτέ μελαχρινή; Είμαι μελαχρινή!».

Η Κόρτνεϊ Κοξ τότε εμφανίζεται πίσω της και λέει με τη σειρά της: «Α, είσαι. Λοιπόν, έλα εδώ. Έτσι δείχνει όταν είναι μελαχρινή» και σκύβει πάνω από την Άνιστον και βάζει τα δικά της μαλλιά πάνω της για να δείξει τη διαφορά.

Η Τζένιφερ Άνιστον στη συνέχεια αναφωνεί: «Ουάου, είναι σκούρο! Είναι σκούρο καφέ. Αυτό είναι σαν τον χαρακτήρα που έπαιξα στο Horrible Bosses», αναφερόμενη στον ρόλο της Τζούλια που είχε υποδυθεί στην ταινία του 2011, με την Κοξ να συνεχίζει: «Λατρεύω το Horrible Bosses — ήσουν μια ατρόμητη οδοντίατρος».

Δείτε το βίντεο


Στη λεζάντα της ανάρτησης η Τζένιφερ Άνιστον έγραψε: «Οι ξανθιές όντως διασκεδάζουν περισσότερο;;» και κάτω από τη δημοσίευση οι φαν τους δεν σταμάτησαν να σχολιάζουν ενθουσιασμένοι για τη συνάντησή τους.
