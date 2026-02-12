Ο αδερφός του Μίκαελ Σουμάχερ αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό του 1,5 χρόνο μετά το coming out και την επίθεση της πρώην συζύγου του
Ο αδερφός του Μίκαελ Σουμάχερ αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό του 1,5 χρόνο μετά το coming out και την επίθεση της πρώην συζύγου του
Ο Ραλφ Σουμάχερ χώρισε με την Κόρα Σουμάχερ το 2015 και το 2024 έκανε coming out
Ο αδερφός του Μίκαελ Σουμάχερ, Ραλφ αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό του, Ετιέν Μπουσκέ Κασάν, επιβεβαιώνοντας ότι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε γάμο.
Ο 50χρονος Γερμανός και ο 36χρονος σύντροφός του ανακοίνωσαν την ευχάριστη είδηση την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, μέσω ανάρτησης που έκαναν στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με επίσημη δήλωση στα γερμανικά και στα αγγλικά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής αναγράφεται: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι ο Ραλφ Σουμάχερ και ο σύντροφός του, Ετιέν Μπουσκέ Κασάν, θα παντρευτούν. Και οι δύο είναι ενθουσιασμένοι από τις πολλές θερμές ευχές και τα συγχαρητήρια που έχουν λάβει. Ο Ραλφ και ο Ετιέν δεν θα σχολιάσουν περαιτέρω προσωπικές λεπτομέρειες και ζητούν ευγενικά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Ραλφ Σουμάχερ, ο μικρότερος αδερφός του Μίκαελ Σουμάχερ, είχε προχωρήσει σε coming out τον Ιούλιο του 2024, επίσης μέσω δημοσίευσης στο Instagram, με ανάρτηση στην οποία είχε γράψει: «Το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι όταν έχεις τον σωστό σύντροφο στο πλευρό σου, με τον οποίο μπορείς να μοιραστείς τα πάντα ». Τότε, ο γιος του, ο οδηγός αγώνων Ντέιβιντ Σουμάχερ, είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του, γράφοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους βρήκες κάποιον με τον οποίο νιώθεις πραγματικά άνετα και ασφαλής, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα. Είμαι 100% στο πλευρό σου, μπαμπά, και σου εύχομαι τα καλύτερα και συγχαρητήρια».
Ο πρώην οδηγός της F1 έχει αποκτήσει τον Ντέιβιντ από τον γάμο του με την Κόρα Σουμάχερ. Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 2001 και χώρισαν το 2015. Η πρώην σύζυγός του αρχικά αντέδρασε όταν έμαθε ότι ο Ραλφ Σουμάχερ είναι γκέι, λέγοντας δημόσια ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, ότι αιφνιδιάστηκε από τον τρόπο που έγινε η αποκάλυψη και ότι ένιωσε σοκαρισμένη και πληγωμένη, επειδή –όπως υποστήριξε– της δημιούργησε ερωτήματα για το παρελθόν του γάμου τους.
Μιλώντας στο Spiegel σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το 2024 είχε αναφέρει ότι «χειραγωγήθηκε» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους από τον ίδιο, όταν τον ρωτούσε αν αλήθευαν οι φήμες που είχε ακούσει για το ότι ήταν ομοφυλόφιλος. «Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην F1, υπήρχαν πολλές φήμες. Του ζήτησα να διευκρινίσει αν αυτά που λέγονταν ήταν αλήθεια, αλλά πάντα το αρνιόταν, λέγοντάς μου ότι τα φαντάζομαι όλα και ότι ίσως χρειάζομαι ψυχολογική βοήθεια. Όταν όμως έκανε την ανακοίνωση, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά. Το coming out επηρεάζει πάντα τους γύρω σου, συμπεριλαμβανομένης την πρώην συζύγου με την οποία είχες ένα παιδί», είχε δηλώσει η Κόρα.
Η ίδια είχε συμπληρώσει: «Σήμερα αισθάνομαι ότι με χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του γάμου και ότι σπατάλησα τα καλύτερα χρόνια μου. Ρωτάω τον εαυτό μου: Ήταν ειλικρινής μαζί μου; Με αγαπούσε; Τον εμπιστεύτηκα τυφλά και γι’ αυτό ο λόγος του ήταν νόμος για μένα».
Ωστόσο, σε μεταγενέστερο χρόνο κράτησε πιο ήπιους τόνους και μέσω ανάρτησης στα social media έστειλε τις ευχές της στον Ραλφ και στον σύντροφό του, δηλώνοντας: «Ο σύντροφός μου Στίβεν και εγώ ευχόμαστε στον Ραλφ και τον Ετιέν τα καλύτερα και πολλή ευτυχία».
Ο Ραλφ Σουμάχερ αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 1997 έως το 2007, πριν αποσυρθεί οριστικά από τους αγώνες το 2012. Μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης του, έχει κάνει κατά καιρούς αναρτήσεις από την κοινή ζωή με τον σύντροφό του, με μία από τις πιο πρόσφατες να αφορά σε ταξίδι στη Νότια Αφρική και την παραμονή τους στο Κέιπ Τάουν, λίγο πριν αποχαιρετήσουν το 2025.
Ο 50χρονος Γερμανός και ο 36χρονος σύντροφός του ανακοίνωσαν την ευχάριστη είδηση την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, μέσω ανάρτησης που έκαναν στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με επίσημη δήλωση στα γερμανικά και στα αγγλικά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής αναγράφεται: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι ο Ραλφ Σουμάχερ και ο σύντροφός του, Ετιέν Μπουσκέ Κασάν, θα παντρευτούν. Και οι δύο είναι ενθουσιασμένοι από τις πολλές θερμές ευχές και τα συγχαρητήρια που έχουν λάβει. Ο Ραλφ και ο Ετιέν δεν θα σχολιάσουν περαιτέρω προσωπικές λεπτομέρειες και ζητούν ευγενικά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Ραλφ Σουμάχερ, ο μικρότερος αδερφός του Μίκαελ Σουμάχερ, είχε προχωρήσει σε coming out τον Ιούλιο του 2024, επίσης μέσω δημοσίευσης στο Instagram, με ανάρτηση στην οποία είχε γράψει: «Το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι όταν έχεις τον σωστό σύντροφο στο πλευρό σου, με τον οποίο μπορείς να μοιραστείς τα πάντα ». Τότε, ο γιος του, ο οδηγός αγώνων Ντέιβιντ Σουμάχερ, είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του, γράφοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους βρήκες κάποιον με τον οποίο νιώθεις πραγματικά άνετα και ασφαλής, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα. Είμαι 100% στο πλευρό σου, μπαμπά, και σου εύχομαι τα καλύτερα και συγχαρητήρια».
Ο πρώην οδηγός της F1 έχει αποκτήσει τον Ντέιβιντ από τον γάμο του με την Κόρα Σουμάχερ. Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 2001 και χώρισαν το 2015. Η πρώην σύζυγός του αρχικά αντέδρασε όταν έμαθε ότι ο Ραλφ Σουμάχερ είναι γκέι, λέγοντας δημόσια ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, ότι αιφνιδιάστηκε από τον τρόπο που έγινε η αποκάλυψη και ότι ένιωσε σοκαρισμένη και πληγωμένη, επειδή –όπως υποστήριξε– της δημιούργησε ερωτήματα για το παρελθόν του γάμου τους.
Το ξέσπασμα της πρώην συζύγου του
Μιλώντας στο Spiegel σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το 2024 είχε αναφέρει ότι «χειραγωγήθηκε» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους από τον ίδιο, όταν τον ρωτούσε αν αλήθευαν οι φήμες που είχε ακούσει για το ότι ήταν ομοφυλόφιλος. «Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην F1, υπήρχαν πολλές φήμες. Του ζήτησα να διευκρινίσει αν αυτά που λέγονταν ήταν αλήθεια, αλλά πάντα το αρνιόταν, λέγοντάς μου ότι τα φαντάζομαι όλα και ότι ίσως χρειάζομαι ψυχολογική βοήθεια. Όταν όμως έκανε την ανακοίνωση, ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά. Το coming out επηρεάζει πάντα τους γύρω σου, συμπεριλαμβανομένης την πρώην συζύγου με την οποία είχες ένα παιδί», είχε δηλώσει η Κόρα.
Η ίδια είχε συμπληρώσει: «Σήμερα αισθάνομαι ότι με χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του γάμου και ότι σπατάλησα τα καλύτερα χρόνια μου. Ρωτάω τον εαυτό μου: Ήταν ειλικρινής μαζί μου; Με αγαπούσε; Τον εμπιστεύτηκα τυφλά και γι’ αυτό ο λόγος του ήταν νόμος για μένα».
Ωστόσο, σε μεταγενέστερο χρόνο κράτησε πιο ήπιους τόνους και μέσω ανάρτησης στα social media έστειλε τις ευχές της στον Ραλφ και στον σύντροφό του, δηλώνοντας: «Ο σύντροφός μου Στίβεν και εγώ ευχόμαστε στον Ραλφ και τον Ετιέν τα καλύτερα και πολλή ευτυχία».
Ο Ραλφ Σουμάχερ αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 1997 έως το 2007, πριν αποσυρθεί οριστικά από τους αγώνες το 2012. Μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης του, έχει κάνει κατά καιρούς αναρτήσεις από την κοινή ζωή με τον σύντροφό του, με μία από τις πιο πρόσφατες να αφορά σε ταξίδι στη Νότια Αφρική και την παραμονή τους στο Κέιπ Τάουν, λίγο πριν αποχαιρετήσουν το 2025.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα