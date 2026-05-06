Δικαστική νίκη για το ελληνικό χρέος στο Λονδίνο: Δικαίωση στην υπόθεση των GDP warrants ύψους €62 δισ. και επικύρωση της επαναγοράς
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας επιβεβαίωσε τη νομιμότητα της άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς και του καθορισμού της τιμής σε μια απόφαση-ορόσημο
Μια ιδιαίτερα σημαντική δικαστική εξέλιξη για τη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους καταγράφηκε στο Λονδίνο, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας δικαίωσε πλήρως την Ελλάδα στην υπόθεση των τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ (GDP warrants), οι οποίοι είχαν εκδοθεί το 2012 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους μέσω του PSI. Η υπόθεση αφορούσε τίτλους συνολικής ονομαστικής αξίας άνω των 62 δισ. ευρώ, γεγονός που τους καθιστά μία από τις μεγαλύτερες εκδόσεις GDP-linked τίτλων που έχει πραγματοποιήσει ποτέ κυρίαρχο κράτος.
Με την απόφαση που εξέδωσε ο δικαστής Bright, το βρετανικό δικαστήριο επικύρωσε τόσο το δικαίωμα της Ελληνικής Δημοκρατίας να προχωρήσει στην επαναγορά των τίτλων όσο και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της τιμής εξαγοράς. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι η Ελλάδα άσκησε εγκύρως το συμβατικό δικαίωμα επαναγοράς βάσει του όρου 6.1 των όρων έκδοσης των τίτλων και ότι η τιμή εξαγοράς των 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους υπολογίστηκε σωστά με βάση τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τις σχετικές 30 ημέρες διαπραγμάτευσης.
Η διαφορά είχε προκύψει μετά από αμφισβήτηση επενδυτών σχετικά τόσο με τη νομιμότητα της ειδοποίησης επαναγοράς όσο και με τον τρόπο αποτίμησης των τίτλων. Οι επενδυτές υποστήριζαν ότι η τιμή θα έπρεπε να προκύψει από διαφορετικές πηγές της αγοράς, ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε τα σχετικά επιχειρήματα, κρίνοντας ότι η Ελλάδα εφάρμοσε ορθά το συμβατικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στο οικονομικό επιτελείο η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφαιρεί μια πιθανή πηγή αβεβαιότητας γύρω από το ελληνικό χρέος και ενισχύει την εικόνα αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα επιχειρεί να επιταχύνει τη μείωση του δημόσιου χρέους μέσω πρόωρων αποπληρωμών, ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δανεισμού και παρεμβάσεων που μειώνουν το κόστος εξυπηρέτησης σε βάθος χρόνου.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι το δικαστήριο αποδέχθηκε τη χρήση της λεγόμενης «αναγνωριστικής απόφασης» ως τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς, αποφεύγοντας την ύπαρξη πολλαπλών ή αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων για το ίδιο χρηματοοικονομικό εργαλείο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η συγκεκριμένη διαδικασία παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου τόσο για τα κράτη όσο και για τους επενδυτές στις διεθνείς αγορές.
Ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας, σχολιάζοντας την απόφαση, δήλωσε ότι η Ελλάδα χαιρετίζει τη σαφήνεια που παρέχει το δικαστήριο προς τους κατόχους των τίτλων και την ευρύτερη αγορά, επισημαίνοντας ότι η απόφαση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας να ενεργεί καλόπιστα και σύμφωνα με το εφαρμοστέο συμβατικό πλαίσιο.
