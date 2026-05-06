Τραμπ για Ιράν: Είναι πολύ νωρίς για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες
Τραμπ για Ιράν: Είναι πολύ νωρίς για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες
Νωρίτερα υπογράμμισε ότι εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, η επιχείρηση «Επική Οργή» θα τερματιστεί, ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός στην περιοχή θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι «πολύ νωρίς» για να ξεκινήσουν απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για πρόοδο προς ένα πιθανό πλαίσιο συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης διάρκειας 67 ημερών.
Μιλώντας στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει αν η εφημερίδα θα πρέπει να προετοιμάσει την αποστολή δημοσιογράφου στο Πακιστάν για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετά από αναφορές πηγών από το Ισλαμαμπάντ ότι μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία βρίσκεται κοντά.
Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε - είναι πολύ μακριά».
Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, όπου επανέλαβε την πίεση προς την Τεχεράνη.
Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, η επιχείρηση «Επική Οργή» θα τερματιστεί, ενώ ο αποκλεισμός στην περιοχή θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των ιρανικών.
Στην ίδια ανάρτηση, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας «οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά», προσθέτοντας πωςθα είναι «πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Αν το Ιράν συμφωνήσει να τηρήσει όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί - κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη υπόθεση - τότε η ήδη θρυλική επιχείρηση «Επική Οργή» θα λάβει τέλος και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να παραμείνει ανοιχτά για όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, τότε οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο εκτεταμένοι και έντονοι από πριν».
Μιλώντας στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει αν η εφημερίδα θα πρέπει να προετοιμάσει την αποστολή δημοσιογράφου στο Πακιστάν για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετά από αναφορές πηγών από το Ισλαμαμπάντ ότι μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία βρίσκεται κοντά.
Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε - είναι πολύ μακριά».
Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, όπου επανέλαβε την πίεση προς την Τεχεράνη.
Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, η επιχείρηση «Επική Οργή» θα τερματιστεί, ενώ ο αποκλεισμός στην περιοχή θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των ιρανικών.
Στην ίδια ανάρτηση, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας «οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά», προσθέτοντας πωςθα είναι «πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Αν το Ιράν συμφωνήσει να τηρήσει όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί - κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη υπόθεση - τότε η ήδη θρυλική επιχείρηση «Επική Οργή» θα λάβει τέλος και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να παραμείνει ανοιχτά για όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, τότε οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο εκτεταμένοι και έντονοι από πριν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα