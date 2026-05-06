Τραμπ για Ιράν: Είναι πολύ νωρίς για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Διαπραγματεύσεις Ιράν

Τραμπ για Ιράν: Είναι πολύ νωρίς για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες

Νωρίτερα υπογράμμισε ότι εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, η επιχείρηση «Επική Οργή» θα τερματιστεί, ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός στην περιοχή θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Τραμπ για Ιράν: Είναι πολύ νωρίς για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι «πολύ νωρίς» για να ξεκινήσουν απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για πρόοδο προς ένα πιθανό πλαίσιο συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης διάρκειας 67 ημερών.

Μιλώντας στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει αν η εφημερίδα θα πρέπει να προετοιμάσει την αποστολή δημοσιογράφου στο Πακιστάν για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετά από αναφορές πηγών από το Ισλαμαμπάντ ότι μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε - είναι πολύ μακριά».

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, όπου επανέλαβε την πίεση προς την Τεχεράνη.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, η επιχείρηση «Επική Οργή» θα τερματιστεί, ενώ ο αποκλεισμός στην περιοχή θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των ιρανικών.

Στην ίδια ανάρτηση, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας «οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά», προσθέτοντας πωςθα είναι «πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αν το Ιράν συμφωνήσει να τηρήσει όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί - κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη υπόθεση - τότε η ήδη θρυλική επιχείρηση «Επική Οργή» θα λάβει τέλος και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να παραμείνει ανοιχτά για όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, τότε οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο εκτεταμένοι και έντονοι από πριν».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης