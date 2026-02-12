Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο δημοσίευσε φωτογραφίες της χωρίς μπλούζα
Το 44χρονο μοντέλο μοιράστηκε αποκαλυπτικές εικόνες της
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες της χωρίς μπλούζα μοιράστηκε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Το 44χρονο μοντέλο προχώρησε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου σε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ασπρόμαυρα στιγμιότυπά της, στα οποία πόζαρε τόπλες. Σε ορισμένες εικόνες κάλυπτε σημεία του σώματός της με τα χέρια της, ενώ σε ένα άλλη χρησιμοποίησε το καπέλο της για τον ίδιο λόγο. Η Αμπρόσιο αρκέστηκε να αναφέρει μόνο ότι η συγκεκριμένη φωτογράφιση έγινε στο Λος Άντζελες.
Δείτε την ανάρτησή της
