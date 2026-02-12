Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο δημοσίευσε φωτογραφίες της χωρίς μπλούζα
GALA
Αλεσάντρα Αμπρόσιο Τόπλες

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο δημοσίευσε φωτογραφίες της χωρίς μπλούζα

Το 44χρονο μοντέλο μοιράστηκε αποκαλυπτικές εικόνες της

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο δημοσίευσε φωτογραφίες της χωρίς μπλούζα
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες της χωρίς μπλούζα μοιράστηκε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το 44χρονο μοντέλο προχώρησε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου σε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ασπρόμαυρα στιγμιότυπά της, στα οποία πόζαρε τόπλες. Σε ορισμένες εικόνες κάλυπτε σημεία του σώματός της με τα χέρια της, ενώ σε ένα άλλη χρησιμοποίησε το καπέλο της για τον ίδιο λόγο. Η Αμπρόσιο αρκέστηκε να αναφέρει μόνο ότι η συγκεκριμένη φωτογράφιση έγινε στο Λος Άντζελες.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο δημοσίευσε φωτογραφίες της χωρίς μπλούζα
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο δημοσίευσε φωτογραφίες της χωρίς μπλούζα
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο δημοσίευσε φωτογραφίες της χωρίς μπλούζα
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο δημοσίευσε φωτογραφίες της χωρίς μπλούζα
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης