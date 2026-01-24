Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Οι τόπλες φωτογραφίες που δημοσίευσε
Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Οι τόπλες φωτογραφίες που δημοσίευσε
Δείτε τα αποκαλυπτικά στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους θαυμαστές του το διάσημο μοντέλο
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο που συνηθίζει να μοιράζεται με τους θαυμαστές σέξι φωτογραφίες της δημοσίευσε μερικά ακόμα τολμηρά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στις εικόνες που ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, το διάσημο μοντέλο από τη Βραζιλία ποζάρει πάνω σε μία ξαπλώστρα με ένα αποκαλυπτικό, πράσινο μπικίνι. Σε κάποιες άλλες λήψεις η Αμπρόσιο παίρνει πόζες, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της.
Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
