Ο Κάνιε Γουέστ θα κάνει συναυλίες στην Ευρώπη μετά από μία δεκαετία
Ο ράπερ ανακοίνωσε δύο εμφανίσεις σε Ολλανδία και Ιταλία
Την πρώτη του συναυλία στην Ευρώπη μετά από σχεδόν μία δεκαετία αποχής, ετοιμάζεται να δώσει ο Κάνιε Γουέστ.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ye θα εμφανιστεί στην Ολλανδία, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Χελρεντόμ, στις 6 Ιουνίου, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη συναυλία στη Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας στις 18 Ιουλίου.
Η τελευταία μεγάλη παρουσία του στην Ευρώπη συνδέθηκε με το Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι το 2015, όπου είχε βρεθεί στο επίκεντρο του line-up. Κατά τη διάρκεια του σετ του είχε ερμηνεύσει τραγούδια, όπως τα Power, Stronger και Black Skinhead, ενώ είχε εντάξει και μια σύντομη διασκευή του Bohemian Rhapsody των Queen.
Παράλληλα, ο Γουέστ είχε συμμετάσχει το 2020 και σε εμφάνιση του γκόσπελ σχήματός του, της Χορωδίας της Κυριακάτικης Λειτουργίας, στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας.
Σε πρόσφατη τοποθέτησή του μέσω κειμένου που δημοσίευσε στην αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal, ο Ye ζήτησε συγγνώμη για μία σειρά δηλώσεων, που είχε κάνει στο παρελθόν σχετικά με τους Ναζί, τον Χίτλερ και τους Εβραίους. Στο ίδιο κείμενο ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά «συμπόνια» και ότι στόχος του είναι να κερδίσει τη συγχώρεση του κοινού. Ζήτησε επίσης συγγνώμη από την κοινότητα των μαύρων, λέγοντας ότι τους είχε απογοητεύσει, ενώ ανέφερε πως ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα πριν από 25 χρόνια οδήγησε στη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
YE LIVE IN NETHERLANDS 🇳🇱🇳🇱— YEEZYTALIA (@yeezytalia) February 10, 2026
06/06 2026
EUROPE IS FUCKING BACKKKK pic.twitter.com/AHKonyIFTa
