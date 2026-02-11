Βίκυ Παγιατάκη: Με είχαν διώξει από το OPEN επειδή δεν ήθελα να μπω σε πάνελ, δεν το έκανε η Κατερίνα Καινούργιου
Βίκυ Παγιατάκη: Με είχαν διώξει από το OPEN επειδή δεν ήθελα να μπω σε πάνελ, δεν το έκανε η Κατερίνα Καινούργιου
Η αστρολόγος ξεκαθάρισε πως δεν ήταν απόφαση της παρουσιάστριας να μη συνεχιστεί η συνεργασία της με το κανάλι
Μία αποκάλυψη έκανε η Βίκυ Παγιατάκη σχετικά με τη συνεργασία που είχε με το OPEN στο παρελθόν, δηλώνοντας πως την είχαν διώξει από το κανάλι επειδή δεν ήθελε να μπει σε πάνελ εκπομπής.
Η αστρολόγος, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» εξήγησε πως βρισκόταν στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου εκείνο το διάστημα και επειδή δεν ήθελε να συμμετέχει και στο πάνελ, πέρα από το να κάνει τις προβλέψεις της γα τα ζώδια, την έδιωξαν. Παρόλα αυτά, τόνισε πως δεν ήταν η Κατερίνα Καινούργιου που πήρε αυτή την απόφαση.
Η Βίκυ Παγιατάκη είπε αναλυτικά: «Με είχαν διώξει από το OPEN, επειδή δεν ήθελα να μπω στο πάνελ. Ήμουν στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Δεν με είχε διώξει η Κατερίνα Καινούργιου, αλλά κάποιος άλλος. Να το διευκρινίσω γιατί το κορίτσι είναι και έγκυος και μην της βάλουμε και βάρος».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgabnqmhr7a9)
Η αστρολόγος αναφέρθηκε στην εκπομπή «Ευτυχείτε» που παρουσίαζε η Κατερίνα Καινούργιου στο OPEN, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2021.
Η αστρολόγος, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» εξήγησε πως βρισκόταν στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου εκείνο το διάστημα και επειδή δεν ήθελε να συμμετέχει και στο πάνελ, πέρα από το να κάνει τις προβλέψεις της γα τα ζώδια, την έδιωξαν. Παρόλα αυτά, τόνισε πως δεν ήταν η Κατερίνα Καινούργιου που πήρε αυτή την απόφαση.
Η Βίκυ Παγιατάκη είπε αναλυτικά: «Με είχαν διώξει από το OPEN, επειδή δεν ήθελα να μπω στο πάνελ. Ήμουν στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Δεν με είχε διώξει η Κατερίνα Καινούργιου, αλλά κάποιος άλλος. Να το διευκρινίσω γιατί το κορίτσι είναι και έγκυος και μην της βάλουμε και βάρος».
Δείτε το βίντεο
Η αστρολόγος αναφέρθηκε στην εκπομπή «Ευτυχείτε» που παρουσίαζε η Κατερίνα Καινούργιου στο OPEN, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2021.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα