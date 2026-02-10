«Γιατί να μην είμαι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα, γέρασα;», λέει ο Πέτρος Λαγούτης μετά τον χωρισμό του
Μεγάλο παιδί είμαι πια, έχω ξαναχωρίσει, ανέφερε ο ηθοποιός για τα συναισθήματα μετά το τέλος της σχέσης του με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ
Για τη ζωή του μετά τον χωρισμό του μίλησε ο Πέτρος Λαγούτης, επισημαίνοντας πως σε κάθε χωρισμό το θέμα είναι να διατηρούνται καλές σχέσεις στην πορεία και πως είναι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα.
Ο ηθοποιός μετά την πρεμιέρα της παράστασης «Ας περιμένουν οι γυναίκες» στην οποία πρωταγωνιστεί, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και δεν θέλησε να απαντήσει εάν απολαμβάνει την ελευθερία του αυτό το διάστημα. Ο Πέτρος Λαγούτης θέλησε, ωστόσο, να τονίσει πως για να είναι καλά κάποιος σε μία σχέση πρέπει πρώτα να τα έχει καλά με τον εαυτό του.
Σχετικά με το πώς αισθάνεται μετά τον χωρισμό του, ο ηθοποιός είπε: «Μεγάλο παιδί είμαι πια, έχω ξαναχωρίσει. Το θέμα είναι να χωρίζεις σαν άνθρωπος. Το θέμα είναι να χωρίζεις σαν άνθρωπος και να διατηρούν οι άνθρωποι ωραίες σχέσεις και μετά. Αυτό που έχουμε καταφέρει και με τη Μυρτώ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι σχετικές οι κουβέντες για το αν απολαμβάνω την ελευθερία μου, τα εν οίκω μη εν δήμω».
Και έπειτα πρόσθεσε: «Το θέμα είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Όλα τα άλλα έρχονται και λειτουργούν συμπληρωματικά. Αν δεν είσαι καλά από μόνος σου, όποιος και να έρθει δίπλα σου δεν θα είσαι καλά. Δεν είμαι πιο αυστηρός με τις επιλογές και τον εαυτό μου. Δεν νομίζω ότι με τον έρωτα μπορούμε να είμαστε αυστηροί γιατί μας προλαβαίνει. Γιατί να μην είμαι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα; Γέρασα;».
Στη συνέχεια, ο Πέτρος Λαγούτης ρωτήθηκε για τον Άγιο Βαλεντίνο και εξήγησε πως δεν γιορτάζει εδώ και πολλά χρόνια, διότι του φαίνεται πολύ εμπορική γιορτή: «Ποτέ δεν γιόρταζα τον Άγιο Βαλεντίνο, ποτέ δεν έβγαινα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή είναι μια γιορτή για τα εστιατόρια, τους λουλουδάδες, τις κάβες. Τον έρωτά του ένας άνθρωπος μπορεί να τον γιορτάζει κάθε μέρα του χρόνου. Σταμάτησα να ανταλλάσσω δώρα του Αγίου Βαλεντίνου στα 17 μου», δήλωσε.
Ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τον χωρισμό του με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, λέγοντας: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».
