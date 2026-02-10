«Γιατί να μην είμαι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα, γέρασα;», λέει ο Πέτρος Λαγούτης μετά τον χωρισμό του

Και έπειτα πρόσθεσε: «Το θέμα είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Όλα τα άλλα έρχονται και λειτουργούν συμπληρωματικά. Αν δεν είσαι καλά από μόνος σου, όποιος και να έρθει δίπλα σου δεν θα είσαι καλά. Δεν είμαι πιο αυστηρός με τις επιλογές και τον εαυτό μου. Δεν νομίζω ότι με τον έρωτα μπορούμε να είμαστε αυστηροί γιατί μας προλαβαίνει. Γιατί να μην είμαι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα; Γέρασα;».



