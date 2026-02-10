To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Βασίλης Καλλίδης: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα στη ζωή μου, μόνο να τρώω πατάτες τηγανητές
Το πιο απλό φαγητό είναι το πιο δύσκολο, σχολίασε ο σεφ
Την αδυναμία του για τις πατάτες τηγανητές εξέφρασε ο Βασίλης Καλλίδης, λέγοντας με χιούμορ ότι θα μπορούσε να ζήσει τρώγοντας μόνο το συγκεκριμένο φαγητό.
Ο σεφ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε για τις γεύσεις που τον συναρπάζουν, ξεκαθαρίζοντας ότι για εκείνον το πιο ωραίο φαγητό είναι οι τηγανητές πατάτες. Παράλληλα, εξήγησε ποια είδη μαγειρικής θεωρεί πιο απαιτητικά, σχολιάζοντας ότι το ολόκληρο ψητό ψάρι είναι αυτό που τον δυσκολεύει περισσότερο.
Πιο αναλυτικά, ο Βασίλης Καλλίδης δήλωσε ότι οι τηγανητές πατάτες είναι το κορυφαίο ελληνικό φαγητό και πως θα μπορούσε να τρέφεται αποκλειστικά με αυτές, τονίζοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την προτίμησή του: «Για εμένα το πιο ωραίο ελληνικό φαγητό είναι οι τηγανητές πατάτες. Πεθαίνω. Μπορώ να ζήσω μόνο με πατάτες τηγανητές. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο στη ζωή μου, μόνο να τρώω πατάτες τηγανητές».
Στη συνέχεια πρόσθεσε, πως: «Για εμένα δεν υπάρχει δύσκολο φαγητό. Δύσκολο φαγητό είναι τα τηγανητά αυγά. Το πιο απλό φαγητό είναι το πιο δύσκολο». Έπειτα, ο σεφ εξήγησε ότι το ολόκληρο ψητό ψάρι, είναι αυτό που τον αγχώνει περισσότερο όταν του το ζητούν, ενώ σημείωσε πως προτιμά απλές γεύσεις με αλάτι και πιπέρι, χωρίς σάλτσες.
Όπως είπε: «Δύσκολο είναι το “ξεβράκωτο” φαγητό. Αν πάρεις δηλαδή ένα κομμάτι κρέας ή ένα ψάρι και το ψήσεις στη σχάρα, φαίνονται τα πάντα, η ποιότητα και η μαστοριά μου. Αν πάνω έχει 13 σάλτσες, αυτή την τούρτα με τις καρδούλες κι ένα τριαντάφυλλο, μπορώ λίγο να σου ρίξω στάχτη στα μάτια. Αυτό που τρέμω όταν μου το ζητάνε πελάτες είναι το ολόκληρο ψητό ψάρι. Είναι το πιο δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να ψήσεις ψάρι ολόκληρο. Μου αρέσει να τρώω τα πάντα με αλάτι και πιπέρι, δεν θέλω σάλτσες».
