Μαράια Κάρεϊ: Με λαμπερό φόρεμα και κοσμήματα 306 καρατίων στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Μαράια Κάρεϊ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 κοσμήματα

Η σταρ εμφανίστηκε στο Σαν Σίρο στο Μιλάνο με δημιουργία Ρομπέρτο Καβάλι

Ιωάννα Μαρίνου
Με ένα λαμπερό φόρεμα  και κοσμήματα 306 καρατίων εμφανίστηκε η Μαράια Κάρεϊ στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Η σταρ βρέθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Στάδιο Σαν Σίρο στο Μιλάνο, ερμηνεύοντας το «Volare» και το «Nothing Is Impossible».

Για την εμφάνισή της, η Κάρεϊ  επέλεξε σετ LEVUMA High Jewelry: κολιέ, βραχιόλι και σκουλαρίκια συνολικού βάρους 306 καρατίων. Κάθε κόσμημα είχε τη δική του σύνθεση. Το κολιέ με κεντρική πέτρα και περιμετρικά μικρότερα διαμάντια, τα σκουλαρίκια με τέσσερα διαμάντια το καθένα και το βραχιόλι με περισσότερες από δώδεκα πέτρες, με την επιλογή των διαμαντιών να αποδίδεται στον ιδρυτή της LEVUMA, Άλι Χαλίλ. Το look της τραγουδίστριας ολοκληρώθηκε με λευκό φόρεμα με πέτρες κατά παραγγελία από τον Ρομπέρτο Καβάλι, ενώ την εικόνα της συμπλήρωσαν ένα φτερωτό σάλι.

Φωτογραφίες: AP
Ιωάννα Μαρίνου
