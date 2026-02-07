Μαράια Κάρεϊ: Με λαμπερό φόρεμα και κοσμήματα 306 καρατίων στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Στάδιο Σαν Σίρο στο Μιλάνο,

Για την εμφάνισή της, η Κάρεϊ επέλεξε σετ LEVUMA High Jewelry: κολιέ, βραχιόλι και σκουλαρίκια συνολικού βάρους 306 καρατίων. Κάθε κόσμημα είχε τη δική του σύνθεση. Το κολιέ με κεντρική πέτρα και περιμετρικά μικρότερα διαμάντια, τα σκουλαρίκια με τέσσερα διαμάντια το καθένα και το βραχιόλι με περισσότερες από δώδεκα πέτρες, με την επιλογή των διαμαντιών να αποδίδεται στον ιδρυτή της LEVUMA, Άλι Χαλίλ.

