Η Μαράια Κάρεϊ δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό «θρύλος» για τον εαυτό της: Συνεχίζω να προσπαθώ σκληρά
Η τραγουδίστρια έχει 19 Νο 1 hits και πέντε βραβεία Grammy στο ενεργητικό της
Τον λόγο που δεν αποκαλεί τον εαυτό της «θρύλο» εξήγησε η Μαράια Κάρεϊ, τονίζοντας ότι επικεντρώνεται στη δουλειά της και στην εξέλιξη.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Billboard, η Κάρεϊ μίλησε για την καριέρα της, τη φιλανθρωπική της δράση και την επικείμενη τιμή που θα της αποδοθεί ως Προσωπικότητα της Χρονιάς 2026 από το MusiCares, εξηγώντας παράλληλα γιατί δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό «θρύλο», παρά τα 19 Νο 1 hits και τα πέντε βραβεία Grammy που έχει στο ενεργητικό της.
Όπως είπε: «Ο καθένας έχει τη δική του μικρή έννοια για αυτά που λέει, αλλά εγώ δεν αποκαλώ τον εαυτό μου θρύλο. Απλώς συνεχίζω να δουλεύω, συνεχίζω να προσπαθώ σκληρά».
Η φιλανθρωπική οργάνωση της Recording Academy, MusiCares, θα τιμήσει τη διάσημη τραγουδίστρια ως Προσωπικότητα της Χρονιάς 2026 σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου. Η ίδια ακολουθεί προηγούμενους τιμώμενους όπως οι Grateful Dead, Berry Gordy και Smokey Robinson, Joni Mitchell, Gloria Estefan, Billy Joel και Dolly Parton.
«Η επιρροή της Μαράια Κάρεϊ εκτείνεται πέρα από την εξαιρετική καλλιτεχνική της πορεία», δήλωσε η Theresa Wolters, εκτελεστική διευθύντρια του MusiCares και πρόσθεσε: «Χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης συνεχώς για να παρέχει απτή υποστήριξη στις κοινότητες, είτε μέσω βοήθειας σε καταστροφές, ενδυνάμωσης των νέων είτε με προγράμματα που στηρίζουν όσους αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε ευκαιρίες».
Η Wolters συμπλήρωσε: «Η δουλειά της αντιπροσωπεύει τις αξίες που βρίσκονται στο επίκεντρο του MusiCares: δημιουργία συστημάτων φροντίδας που ανακουφίζουν τους ανθρώπους και εξασφαλίζουν ότι οι επαγγελματίες της μουσικής και οι κοινότητες μπορούν να ευημερήσουν».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Mariah Carey shares insights on her career, saying she's not a 'legend' but is 'still trying hard.' Learn more: https://t.co/CaIp85o4ec pic.twitter.com/601KvP1soc— Complex (@Complex) January 29, 2026
