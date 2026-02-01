Νίκος Πολυδερόπουλος για τη γέννηση του παιδιού του: Ήμουν μέσα στον τοκετό, υποκλίνομαι στη δύναμη που έχουν οι γυναίκες
«Όταν τον είδα να βγαίνει, είπα "Χριστέ μου"», συμπλήρωσε ο ηθοποιός για τον γιο του
Για τη γέννηση του παιδιού του μίλησε ο Νίκος Πολυδερόπουλος, επισημαίνοντας πως ήταν μέσα στην αίθουσα τοκετού και από όσα είδε, ανέφερε πως υποκλίνεται στη δύναμη που έχουν οι γυναίκες και στη γενναιότητα που δείχνουν, φέρνοντας ένα μωρό στον κόσμο.
Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, κατά το εξιτήριο της συντρόφου του και του γιου του από το μαιευτήριο και τόνισε πως όλη η εμπειρία θα του μείνει αξέχαστη. Μεταξύ άλλων, απάντησε και για τον γάμο του με τη Βαλασία Συμιακού και τη βάφτιση του παιδιού τους.
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος είπε για τον ερχομό του γιου του: «Είναι μία αξέχαστη εμπειρία, πραγματικά. Ήμουν μέσα στη γέννα και τα έχω δει όλα κωλυόμενα. Υποκλίνομαι στη γενναιότητα που έχουν οι γυναίκες και στη δύναμη της ψυχής για να μπορέσουν να φέρουν στον κόσμο έναν άνθρωπο».
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Πολύ συγκίνηση. Επειδή ήμουν μέσα στον τοκετό, όταν τον είδα να βγαίνει, είπα "Χριστέ μου". Ξεκινάει ένα ταξίδι χαράς, αϋπνίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η αϋπνία».
Τέλος, όσον αφορά στα σχέδια για τον γάμο του και τη βάφτιση του παιδιού του, είπε: «Υπάρχει σχεδιασμός στο μέλλον για γάμο και βάφτιση μαζί. Προς καλοκαίρι και λίγο πιο μετά».
Ο ηθοποιός ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού του το Σάββατο 31 Ιανουαρίου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έγραψε την ημερομηνία γέννησης του μωρού και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες του. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο ηθοποιός έγραψε αναλυτικά: «29.01.2026 Καλώς ήρθες στον κόσμο μας».
