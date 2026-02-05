Πάρις Χίλτον για τον σύζυγό της: Σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα, όταν εγώ αμφέβαλα για τον εαυτό μου
Πάρις Χίλτον για τον σύζυγό της: Σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα, όταν εγώ αμφέβαλα για τον εαυτό μου

Την αγάπη της για τον σύζυγό της, Κάρτερ Ριμ, εξέφρασε δημόσια η Πάρις Χίλτον, με αφορμή τα γενέθλιά του. Η «χρυσή» κληρονόμος δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με στιγμές του ζευγαριού και εξομολογήθηκε πως νιώθει τυχερή για την πίστη που της έδειξε, ενώ εκείνη αμφέβαλε για τον εαυτό της. 

Στέλνοντας και δημόσια τις ευχές της στον σύζυγό της, η Πάρις Χίλτον έγραψε στην ανάρτησή της: «Χρόνια πολλά, Κάρτερ. Στον σύντροφό μου, τον καλύτερό μου φίλο, την αγάπη μου και το ασφαλές μου καταφύγιο. Σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα ακόμη και όταν εγώ αμφέβαλα για τον εαυτό μου και που στάθηκες δίπλα μου σε μερικές από τις πιο ευάλωτες και μεταμορφωτικές στιγμές της ζωής μου. Ποτέ δεν έσβησες το φως μου — αντίθετα, με ενθάρρυνες πάντα να λάμψω πιο δυνατά».

Η Πάρις Χίλτον δήλωσε επίσης τυχερή που τον έχει στη ζωή της και υπογράμμισε το χιούμορ, την καλοσύνη και τη φιλοδοξία που τον χαρακτηρίζουν. «Είσαι ο πιο απίστευτος σύζυγος και πατέρας. Ο Φίνιξ και η Λόντον είναι τόσο τυχεροί που σε έχουν, και νιώθω απίστευτα τυχερή που χτίζω αυτή την όμορφη ζωή μαζί σου κάθε μέρα. Σήμερα γιορτάζουμε την καρδιά σου, την καλοσύνη σου, το χιούμορ σου και τη φιλοδοξία σου. Σε αγαπώ απεριόριστα».

