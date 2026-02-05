Η Έμα Στόουν εξήγησε γιατί δεν έχει Instagram: Φοβάμαι πολύ για την ψυχική μου υγεία
Μου αρέσει περισσότερο να παρακολουθώ τι κάνουν οι άλλοι, είπε η ηθοποιός
Τον λόγο που δεν έχει Instagram και επιλέγει γενικότερα να μένει μακριά από τα social media αποκάλυψε η Έμα Στόουν, τονίζοντας πως φοβάται πολύ για την ψυχική της υγεία.
Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone, η πρωταγωνίστρια του Bugonia μίλησε για τη σχέση της με το ίντερνετ, με αφορμή τη διαφήμιση που γύρισε για το Super Bowl σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο για τη Squarespace που θα προβληθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα.
Στη διαφήμιση, η Στόουν προσπαθεί να αποκτήσει το domain με το πραγματικό της όνομα και να δημιουργήσει το δικό της σάιτ, κάτι που, όπως αποκάλυψε, έχει πράγματι κάνει στην πραγματική ζωή. Όταν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν ποτέ να το μετατρέψει σε lifestyle blog, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Εκατό τοις εκατό όχι. Γι’ αυτό και δεν έχω καν Instagram».
Η ίδια εξήγησε: «Φοβάμαι πολύ για την ψυχική μου υγεία για να είμαι τόσο ενεργή με αυτόν τον τρόπο. Γι’ αυτό είμαι περισσότερο “lurker” και μου αρέσει να παρακολουθώ τι κάνουν οι άλλοι».
Παρότι αποφεύγει τα social media, η Έμα Στόουν δεν είναι εντελώς «εκτός». Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είναι φανατική αναγνώστρια του Substack, στο οποίο ξοδεύει, όπως είπε, «αρκετά χρήματα». Εκεί παρακολουθεί περιεχόμενο μόδας, δημιουργική γραφή αλλά και «λίγο από το πιο κουτσομπολίστικο κομμάτι».
Η Στόουν θυμήθηκε επίσης ότι σε μικρότερη ηλικία της άρεσε να φτιάχνει απλές ιστοσελίδες και παρουσιάσεις, ενώ δήλωσε πως υπήρξε μανιώδης αναγνώστρια blogs την εποχή του LiveJournal.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
