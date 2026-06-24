Ξεκίνησε η σύνταξη του προγράμματος της ΝΔ για το 2027 υπό τον Χατζηδάκη: Οι τέσσερις άξονες για το κοινωνικό κράτος
Ξεκίνησε η σύνταξη του προγράμματος της ΝΔ για το 2027 υπό τον Χατζηδάκη: Οι τέσσερις άξονες για το κοινωνικό κράτος
Στις πρώτες συζητήσεις για την «Ατζέντα 2030» εμπλέκονται στελέχη όπως ο Άκης Σκέρτσος, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Θάνος Πετραλιάς κ.α. - Το υπό κατάρτιση πρόγραμμα θα είναι μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που θα αποτελέσει ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει σε όλους τους τόνους για εκλογές το 2027, όμως οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και βασικό κομμάτι της εκλογικής στρατηγικής είναι η σύνταξη του εκλογικού προγράμματος του κυβερνώντος κόμματος.
Η άσκηση έχει ανατεθεί ήδη στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τιτλοφορείται «Ατζέντα 2030», με αναφορά σε ένα έτος ορόσημο κατά το οποίο συμπληρώνονται 200 χρόνια ζωής του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, οι πρώτες συνεδριάσεις υπό τον κ. Χατζηδάκη με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ στην πορεία θα προστεθούν και εξωκοινοβουλευτικοί τεχνοκράτες. Ήδη πάντως στις πρώτες συζητήσεις εμπλέκονται στελέχη όπως ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς κ.α.
Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, το υπό κατάρτιση πρόγραμμα θα είναι μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που θα αποτελέσει ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Εχέγγυο αξιοπιστίας είναι, κατά τον κ. Μητσοτάκη, η εκπλήρωση των υποσχέσεων της ΝΔ από την προεκλογική περίοδο του 2023, διαδικασία που είναι ακόμα εν εξελίξει. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός επιμένει στη φράση «το είπαμε, το κάνουμε», τονίζοντας τη διαρκή προσπάθεια.
Ο βασικός πυλώνας του νέου προεκλογικού προγράμματος είναι η γρήγορη ανάπτυξη και η αντιστοίχως γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Η «Ατζέντα 2030» θα περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που θα αφορά αυτό που αναφέρεται ως «βαθύ κράτος», ενώ περιλαμβάνει βασικά πεδία προτεραιοτήτων, όπως η ανάπτυξη της οικονομίας, το κοινωνικό κράτος, η γεωπολιτική θωράκιση και οι θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στο κοινωνικό κράτος, ενώ μια πρόγευση έδωσε τη Δευτέρα από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης.
-Οικογένεια: Θα προβλέπεται μια σειρά από δράσεις στήριξης οικογένειας με βασικό άξονα τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Δράσεις που θα επιτρέπουν στα νέα ζευγάρια να μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό, σε ένα πραγματικά ολοήμερο σχολείο.
-Στέγαση: Θα υπάρξει ένα μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγης και γενικότερα κινητροδότησης της προσφοράς ώστε να μπουν παραπάνω σπίτια στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει και έλεγχος των τιμών.
-Ίσες ευκαιρίες: Θα προβλέπεται πλαίσιο ίσων ευκαιριών για τα παιδιά σε νησιά, σε ορεινά χωρία, στις πόλεις της περιφέρειας και στα αστικά κέντρα.
-Περιφερειακή ανάπτυξη: Πέρα από τα έργα που γίνονται σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, θα εξαντληθούν τα επενδυτικά κίνητρα και τα κρατικά εργαλεία για τη στήριξη στην πράξη της ανάπτυξης περιφερειών που υστερούν, όπως η Μακεδονία, η Θράκη κ.ο.κ.,
Σήμερα πηγαίνουν στην Αργολίδα ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς και η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Στην Αρκαδία πηγαίνουν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η κυρία Κεφαλογιάννη θα πάει επίσης στη Νεμέα και ο κ. Κατσαφάδος στη Λακωνία.
Την Πέμπτη λαμβάνει χώρα η πολιτική ακαδημία της ΝΔ στην Τρίπολη με κεντρικό ομιλητή τον Κωστή Χατζηδάκη και το σύνολο του κομματικού μηχανισμού σε εγρήγορση. Την Παρασκευή μεταβαίνουν στην Κορινθία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας στη Μεσσηνία, ενώ στη Μεσσηνία θα βρίσκονται την Κυριακή ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
Η άσκηση έχει ανατεθεί ήδη στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τιτλοφορείται «Ατζέντα 2030», με αναφορά σε ένα έτος ορόσημο κατά το οποίο συμπληρώνονται 200 χρόνια ζωής του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, οι πρώτες συνεδριάσεις υπό τον κ. Χατζηδάκη με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ στην πορεία θα προστεθούν και εξωκοινοβουλευτικοί τεχνοκράτες. Ήδη πάντως στις πρώτες συζητήσεις εμπλέκονται στελέχη όπως ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς κ.α.
Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, το υπό κατάρτιση πρόγραμμα θα είναι μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που θα αποτελέσει ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Εχέγγυο αξιοπιστίας είναι, κατά τον κ. Μητσοτάκη, η εκπλήρωση των υποσχέσεων της ΝΔ από την προεκλογική περίοδο του 2023, διαδικασία που είναι ακόμα εν εξελίξει. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός επιμένει στη φράση «το είπαμε, το κάνουμε», τονίζοντας τη διαρκή προσπάθεια.
Ο βασικός πυλώνας του νέου προεκλογικού προγράμματος είναι η γρήγορη ανάπτυξη και η αντιστοίχως γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Η «Ατζέντα 2030» θα περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που θα αφορά αυτό που αναφέρεται ως «βαθύ κράτος», ενώ περιλαμβάνει βασικά πεδία προτεραιοτήτων, όπως η ανάπτυξη της οικονομίας, το κοινωνικό κράτος, η γεωπολιτική θωράκιση και οι θεσμικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στο κοινωνικό κράτος, ενώ μια πρόγευση έδωσε τη Δευτέρα από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης.
Οι τέσσερις άξονεςΕιδικότερα, στην ενότητα του κοινωνικού προγράμματος περιλαμβάνονται τέσσερις βασικοί άξονες, όπως η στήριξη της οικογένειας, η αντιμετώπιση του στεγαστικού, οι ίσες ευκαιρίες σε όλους και η περιφερειακή ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα:
-Οικογένεια: Θα προβλέπεται μια σειρά από δράσεις στήριξης οικογένειας με βασικό άξονα τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Δράσεις που θα επιτρέπουν στα νέα ζευγάρια να μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό, σε ένα πραγματικά ολοήμερο σχολείο.
-Στέγαση: Θα υπάρξει ένα μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγης και γενικότερα κινητροδότησης της προσφοράς ώστε να μπουν παραπάνω σπίτια στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει και έλεγχος των τιμών.
-Ίσες ευκαιρίες: Θα προβλέπεται πλαίσιο ίσων ευκαιριών για τα παιδιά σε νησιά, σε ορεινά χωρία, στις πόλεις της περιφέρειας και στα αστικά κέντρα.
-Περιφερειακή ανάπτυξη: Πέρα από τα έργα που γίνονται σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, θα εξαντληθούν τα επενδυτικά κίνητρα και τα κρατικά εργαλεία για τη στήριξη στην πράξη της ανάπτυξης περιφερειών που υστερούν, όπως η Μακεδονία, η Θράκη κ.ο.κ.,
Περιοδείες στην ΠελοπόννησοΠαράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι περιοδείες κορυφαίων υπουργών και κομματικών στελεχών της ΝΔ στην Πελοπόννησο, με τον Μάκη Βορίδη να ξεκινά χθες εξορμήσεις από το γαλάζιο προπύργιο της Λακωνίας. «Στις εκλογές διεθνώς το δίλημμα από τις κυβερνήσεις είναι «σταθερότητα και ασφάλεια» και από τις αντιπολιτεύσεις το μήνυμα είναι «αλλαγή». Στην Ελλάδα το μήνυμα «σταθερότητα και ασφάλεια» μπορεί να υποστηριχθεί με επάρκεια από την κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μήνυμα «αλλαγή» δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης», επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.
Σήμερα πηγαίνουν στην Αργολίδα ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς και η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Στην Αρκαδία πηγαίνουν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η κυρία Κεφαλογιάννη θα πάει επίσης στη Νεμέα και ο κ. Κατσαφάδος στη Λακωνία.
Την Πέμπτη λαμβάνει χώρα η πολιτική ακαδημία της ΝΔ στην Τρίπολη με κεντρικό ομιλητή τον Κωστή Χατζηδάκη και το σύνολο του κομματικού μηχανισμού σε εγρήγορση. Την Παρασκευή μεταβαίνουν στην Κορινθία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας στη Μεσσηνία, ενώ στη Μεσσηνία θα βρίσκονται την Κυριακή ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
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