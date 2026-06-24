Τράπεζες, servicers και «Ηρακλής» επιβαρύνονται από τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, πώς αλλάζει ο υπολογισμός τόκων
Τράπεζες, servicers και «Ηρακλής» επιβαρύνονται από τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, πώς αλλάζει ο υπολογισμός τόκων
Τι σημαίνει η απόφαση για servicers, τράπεζες - Ξεκινούν οι υπολογισμοί για τον επιμερισμό κόστους 700 εκατ. ευρώ από την κυβερνητική ρύθμιση - Βουλή: Κατατέθηκε και ψηφίζεται την Τετάρτη η τροπολογία Πιερρακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες
Ξεκίνησαν οι υπολογισμοί από τις τράπεζες, τους servicers αλλά και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το κόστος που προκύπτει από τη νομοθετική ρύθμιση για τον Νόμο Κατσέλη, το οποίο, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 700 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχος επιμερισμός.
Το κόστος από τον νέο τρόπο υπολογισμού των τόκων, δεδομένου ότι το Υπουργείο εξέφρασε τη βούληση να αποτυπωθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, προβλέπει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μηνιαίως επί της δόσης του κεφαλαίου, ενώ οι δανειολήπτες θα μπορούν να ζητήσουν αναδρομικά τους επιπλέον τόκους που κατέβαλαν.
Πρόκειται για μια ρύθμιση η οποία σπάει τα ταμπού του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σκύβει πάνω στο πρόβλημα χιλιάδων δανειοληπτών, όχι με τους γνωστούς αλγορίθμους, αλλά επί της ουσίας.
Και η ουσία αυτή αναμένεται να κοστίσει περίπου 500 εκατ. ευρώ στα SPV’s, τα οχήματα δηλαδή των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή», ενώ η αναδρομικότητα εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 200 εκατ. ευρώ.
Σε όλο αυτό, η αντιπολίτευση είχε να προτάξει ότι το μέτρο δεν επεκτείνεται και στους λοιπούς ευάλωτους του εξωδικαστικού μηχανισμού και άλλων ρυθμίσεων.
Η αλήθεια είναι ότι η διάταξη περιφρούρησε τη μη επέκταση της απόφασης σε άλλες ομάδες ευάλωτων.
Το κόστος του «Ηρακλή», που αποτελεί και το μεγαλύτερο διακύβευμα, θα βαρύνει το όχημα των τιτλοποιήσεων, δηλαδή το Δημόσιο και τους επενδυτές. Πιο συγκεκριμένα, οι senior ομολογίες βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών και φέρουν την εγγύηση του Δημοσίου, ενώ τα mezzanine και τα junior αφορούν τους επενδυτές.
Πλέον, οι servicers θεωρούν ότι ναι μεν θα έχουν απώλειες εσόδων λόγω χαμηλότερων ανακτήσεων, αλλά το τοπίο είναι ξεκάθαρο, χωρίς να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο προσμετρώνται οι τόκοι των συγκεκριμένων δανείων.
Βεβαίως, το Δημόσιο θα προχωρήσει στην αναθεώρηση όλων των payment plans προς τους επενδυτές, μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και εξαιρετικά δύσκολη. Παράλληλα, κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα κατά πόσο οι απώλειες των funds θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μεγάλης δυσκολίας στις περαιτέρω τιτλοποιήσεις.
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η απόφαση προβλέπει τα εξής:
• Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον νέο τρόπο υπολογισμού των δόσεων
Το κόστος από τον νέο τρόπο υπολογισμού των τόκων, δεδομένου ότι το Υπουργείο εξέφρασε τη βούληση να αποτυπωθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, προβλέπει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μηνιαίως επί της δόσης του κεφαλαίου, ενώ οι δανειολήπτες θα μπορούν να ζητήσουν αναδρομικά τους επιπλέον τόκους που κατέβαλαν.
Πρόκειται για μια ρύθμιση η οποία σπάει τα ταμπού του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σκύβει πάνω στο πρόβλημα χιλιάδων δανειοληπτών, όχι με τους γνωστούς αλγορίθμους, αλλά επί της ουσίας.
Και η ουσία αυτή αναμένεται να κοστίσει περίπου 500 εκατ. ευρώ στα SPV’s, τα οχήματα δηλαδή των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή», ενώ η αναδρομικότητα εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 200 εκατ. ευρώ.
Σε όλο αυτό, η αντιπολίτευση είχε να προτάξει ότι το μέτρο δεν επεκτείνεται και στους λοιπούς ευάλωτους του εξωδικαστικού μηχανισμού και άλλων ρυθμίσεων.
Η αλήθεια είναι ότι η διάταξη περιφρούρησε τη μη επέκταση της απόφασης σε άλλες ομάδες ευάλωτων.
Το κόστος του «Ηρακλή», που αποτελεί και το μεγαλύτερο διακύβευμα, θα βαρύνει το όχημα των τιτλοποιήσεων, δηλαδή το Δημόσιο και τους επενδυτές. Πιο συγκεκριμένα, οι senior ομολογίες βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών και φέρουν την εγγύηση του Δημοσίου, ενώ τα mezzanine και τα junior αφορούν τους επενδυτές.
Τι σημαίνει η απόφαση για τους servicersΟι servicers θεωρούν ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί πλαίσιο διαφάνειας, κάτι το οποίο επιθυμούσαν από την αρχή, καθώς θεωρούσαν ότι δεν μπορούσαν, χωρίς διευκρινίσεις, να γίνει διαχείριση της απόφασης του Αρείου Πάγου.
Πλέον, οι servicers θεωρούν ότι ναι μεν θα έχουν απώλειες εσόδων λόγω χαμηλότερων ανακτήσεων, αλλά το τοπίο είναι ξεκάθαρο, χωρίς να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο προσμετρώνται οι τόκοι των συγκεκριμένων δανείων.
Βεβαίως, το Δημόσιο θα προχωρήσει στην αναθεώρηση όλων των payment plans προς τους επενδυτές, μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και εξαιρετικά δύσκολη. Παράλληλα, κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα κατά πόσο οι απώλειες των funds θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μεγάλης δυσκολίας στις περαιτέρω τιτλοποιήσεις.
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η απόφαση προβλέπει τα εξής:
• Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον νέο τρόπο υπολογισμού των δόσεων
◦ Ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, αλλά μόνο επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο.
◦ Αυτό μειώνει σημαντικά τις μελλοντικές εισπράξεις τόκων.
• Αναλαμβάνουν το κόστος των υπερβολικών εισπράξεων που έκαναν οι ίδιες
◦ Αν ο δανειολήπτης κατέβαλε στο παρελθόν ποσά που σήμερα θεωρούνται μεγαλύτερα από όσα έπρεπε να πληρώνει, και τα ποσά αυτά εισπράχθηκαν όταν το δάνειο βρισκόταν ακόμη στην τράπεζα, τότε το σχετικό οικονομικό βάρος βαρύνει την τράπεζα.
• Δεν επιστρέφονται μετρητά στους δανειολήπτες
◦ Οι διαφορές από τον επανυπολογισμό δεν καταβάλλονται ως επιστροφή χρημάτων.
◦ Αναγνωρίζονται ως ήδη εξοφλημένο κεφάλαιο και μειώνουν τις μελλοντικές δόσεις ή τη διάρκεια του δανείου.
• Το κόστος δεν επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες
◦ Για δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ», μέρος της επίπτωσης επιμερίζεται στο σχετικό σχήμα εγγυήσεων.
◦ Η διάταξη αναφέρει ότι γίνεται κατανομή του βάρους ανάλογα με το ποιος εισέπραξε τα επίμαχα ποσά και πότε.
Tα κύρια σημεία της ρύθμισης
Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου. Η εφαρμογή της θα είναι αυτόματη και ενιαία για όλους τους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται νέα δικαστική προσφυγή ή αίτηση από τους δανειολήπτες.
Παράλληλα, τα ποσά που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω του παλαιού τρόπου υπολογισμού των τόκων δεν θα επιστραφούν σε μετρητά, αλλά θα αναγνωριστούν ως ήδη αποπληρωμένο κεφάλαιο, μειώνοντας αντίστοιχα το υπόλοιπο της οφειλής. Ως αποτέλεσμα, οι δανειολήπτες αναμένεται να επωφεληθούν είτε από χαμηλότερη μηνιαία δόση είτε από μικρότερη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, είτε και από τα δύο ταυτόχρονα.
Η αναδρομική αναγνώριση των επιπλέον καταβολών θα αφορά μόνο ενεργές και ενήμερες ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Αντίθετα, δεν θα επανεξεταστούν υποθέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή στις οποίες ο οφειλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση λόγω μη τήρησης των όρων της.
Τέλος, το οικονομικό κόστος που προκύπτει από τον επανυπολογισμό των τόκων και την αναγνώριση των επιπλέον καταβολών θα επιμεριστεί μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ», ανάλογα με το ποιος είχε εισπράξει τα σχετικά ποσά που επανυπολογίζονται.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Τόκος υπολογίζεται μόνο στη μηνιαία δόση
Όχι στο συνολικό υπόλοιπο δανείου
Αυτόματη εφαρμογή για όλους
Χωρίς νέα δικαστήρια ή αιτήσεις
Αναδρομικά ποσά → όχι επιστροφή χρημάτων
Μείωση υπολοίπου κεφαλαίου
Αφορά ενεργές & ενήμερες ρυθμίσεις
Δεν ανοίγουν κλεισμένες υποθέσεις
Κόστος: Τράπεζες + ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Τράπεζες:
– Καλύπτουν τις υπερβολικές εισπράξεις που έκαναν οι ίδιες
– Υφίστανται απώλεια εσόδων από μειωμένους τόκους
ΗΡΑΚΛΗΣ (SPV/τιτλοποιήσεις):
– Επιβαρύνεται για δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί
– Αναλαμβάνει μέρος της αναδρομικής διόρθωσης
Δημόσιο:
– Μέσω εγγυήσεων στις senior ομολογίες
– Εμπλέκεται έμμεσα στη σταθερότητα του σχήματος
Επενδυτές:
– Mezzanine & junior ομολογίες απορροφούν μέρος του ρίσκου
Πηγή: newmoney
◦ Αυτό μειώνει σημαντικά τις μελλοντικές εισπράξεις τόκων.
• Αναλαμβάνουν το κόστος των υπερβολικών εισπράξεων που έκαναν οι ίδιες
◦ Αν ο δανειολήπτης κατέβαλε στο παρελθόν ποσά που σήμερα θεωρούνται μεγαλύτερα από όσα έπρεπε να πληρώνει, και τα ποσά αυτά εισπράχθηκαν όταν το δάνειο βρισκόταν ακόμη στην τράπεζα, τότε το σχετικό οικονομικό βάρος βαρύνει την τράπεζα.
• Δεν επιστρέφονται μετρητά στους δανειολήπτες
◦ Οι διαφορές από τον επανυπολογισμό δεν καταβάλλονται ως επιστροφή χρημάτων.
◦ Αναγνωρίζονται ως ήδη εξοφλημένο κεφάλαιο και μειώνουν τις μελλοντικές δόσεις ή τη διάρκεια του δανείου.
• Το κόστος δεν επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες
◦ Για δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ», μέρος της επίπτωσης επιμερίζεται στο σχετικό σχήμα εγγυήσεων.
◦ Η διάταξη αναφέρει ότι γίνεται κατανομή του βάρους ανάλογα με το ποιος εισέπραξε τα επίμαχα ποσά και πότε.
Tα κύρια σημεία της ρύθμισης
Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου. Η εφαρμογή της θα είναι αυτόματη και ενιαία για όλους τους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται νέα δικαστική προσφυγή ή αίτηση από τους δανειολήπτες.
Παράλληλα, τα ποσά που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω του παλαιού τρόπου υπολογισμού των τόκων δεν θα επιστραφούν σε μετρητά, αλλά θα αναγνωριστούν ως ήδη αποπληρωμένο κεφάλαιο, μειώνοντας αντίστοιχα το υπόλοιπο της οφειλής. Ως αποτέλεσμα, οι δανειολήπτες αναμένεται να επωφεληθούν είτε από χαμηλότερη μηνιαία δόση είτε από μικρότερη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, είτε και από τα δύο ταυτόχρονα.
Η αναδρομική αναγνώριση των επιπλέον καταβολών θα αφορά μόνο ενεργές και ενήμερες ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Αντίθετα, δεν θα επανεξεταστούν υποθέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή στις οποίες ο οφειλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση λόγω μη τήρησης των όρων της.
Τέλος, το οικονομικό κόστος που προκύπτει από τον επανυπολογισμό των τόκων και την αναγνώριση των επιπλέον καταβολών θα επιμεριστεί μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ», ανάλογα με το ποιος είχε εισπράξει τα σχετικά ποσά που επανυπολογίζονται.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Τόκος υπολογίζεται μόνο στη μηνιαία δόση
Όχι στο συνολικό υπόλοιπο δανείου
Αυτόματη εφαρμογή για όλους
Χωρίς νέα δικαστήρια ή αιτήσεις
Αναδρομικά ποσά → όχι επιστροφή χρημάτων
Μείωση υπολοίπου κεφαλαίου
Αφορά ενεργές & ενήμερες ρυθμίσεις
Δεν ανοίγουν κλεισμένες υποθέσεις
Κόστος: Τράπεζες + ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Τράπεζες:
– Καλύπτουν τις υπερβολικές εισπράξεις που έκαναν οι ίδιες
– Υφίστανται απώλεια εσόδων από μειωμένους τόκους
ΗΡΑΚΛΗΣ (SPV/τιτλοποιήσεις):
– Επιβαρύνεται για δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί
– Αναλαμβάνει μέρος της αναδρομικής διόρθωσης
Δημόσιο:
– Μέσω εγγυήσεων στις senior ομολογίες
– Εμπλέκεται έμμεσα στη σταθερότητα του σχήματος
Επενδυτές:
– Mezzanine & junior ομολογίες απορροφούν μέρος του ρίσκου
Πηγή: newmoney
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