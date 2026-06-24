Τράπεζες, servicers και «Ηρακλής» επιβαρύνονται από τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, πώς αλλάζει ο υπολογισμός τόκων

Τι σημαίνει η απόφαση για servicers, τράπεζες - Ξεκινούν οι υπολογισμοί για τον επιμερισμό κόστους 700 εκατ. ευρώ από την κυβερνητική ρύθμιση - Βουλή: Κατατέθηκε και ψηφίζεται την Τετάρτη η τροπολογία Πιερρακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες