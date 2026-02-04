Η Χάλι Μπέρι εξήγησε γιατί δεν έχει αποδεχτεί ακόμα την πρόταση γάμου του Βαν Χαντ
Χάλι Μπέρι πρόταση γάμου Βαν Χαντ

Η Χάλι Μπέρι εξήγησε γιατί δεν έχει αποδεχτεί ακόμα την πρόταση γάμου του Βαν Χαντ

Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε ποτέ, είπε η ηθοποιός

Η Χάλι Μπέρι εξήγησε γιατί δεν έχει αποδεχτεί ακόμα την πρόταση γάμου του Βαν Χαντ
Στέλλα Μούτσιου
Τον λόγο που δεν έχει αποδεχτεί ακόμα την πρόταση γάμου του συντρόφου της Βαν Χαντ εξήγησε η Χάλι Μπέρι .

Η ηθοποιός η οποία βρίσκεται σε σχέση με τον τραγουδιστή εδώ και έξι χρόνια περίπου, είχε αποκαλύψει το περασμένο καλοκαίρι ότι εκείνος της είχε ήδη κάνει πρόταση γάμου. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό The Cut, η 59χρονη ανέφερε ωστόσο πως δεν γνωρίζει αν θα παντρευτούν ποτέ, διότι δεν θεωρεί ότι χρειάζεται ένας γάμος για να έχουν έναν ουσιαστικό δεσμό.

Η Χάλι Μπέρι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω πει “ναι”. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε παντρεμένοι για να έχουμε μια σχέση με νόημα». Στην ίδια συνέντευξη πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε ποτέ».

Η Μπέρι, η οποία έχει παντρευτεί τρεις φορές στο παρελθόν, σημείωσε ότι κάθε διαζύγιο συνέβη για συγκεκριμένο λόγο. «Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ο κόσμος άρχισε να λέει "Τι δεν πάει καλά με εκείνη; Είναι τρελή. Δεν μπορεί να κρατήσει έναν άντρα”», δήλωσε. Όπως εξήγησε, η ίδια απαντούσε: «Και πάντα αντέτεινα “Ποιος λέει ότι θέλω να κρατήσω έναν άντρα αν δεν είναι ο σωστός άντρας;”».

Πρόσφατα, πηγή από το περιβάλλον της δήλωσε στο περιοδικό People ότι η Μπέρι δεν βιάζεται να παντρευτεί τον Βαν Χαντ. «Έχουν μιλήσει για τον γάμο, αλλά η Χάλι είναι ευτυχισμένη όπως είναι. Θέλει τα πράγματα να παραμείνουν όπως έχουν», ανέφερε η ίδια πηγή.



Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου
