Η Κέλι Κλάρκσον επέστρεψε στην εκπομπή της έναν μήνα μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της
Η Κέλι Κλάρκσον επέστρεψε στην εκπομπή της έναν μήνα μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της
Η τραγουδίστρια απουσίαζε από τα τελευταία επεισόδια της εκπομπής, για να βρίσκεται στο πλευρό του Μπράντον Μπλάκστοκ
Έναν μήνα μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Μπράντον Μπλάκστοκ, η Κέλι Κλάρκσον επέστρεψε στον τηλεοπτικό αέρα. Η τραγουδίστρια έκανε μια συγκινησιακά φορτισμένη επιστροφή στο «Kelly Clarkson Show», με το πρώτη της επεισόδιο να προβάλλεται τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό το πότε πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα.
Η Κέλι Κλάρκσον απέφυγε να κάνει κάποια αναφορά στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο σε ηλικία 48 ετών. Ωστόσο, ο μουσικός διευθυντής της, Jason Halbert, δήλωσε: «Πολλά συνέβησαν για όλους μας την περασμένη χρονιά, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο», αναφερόμενος ίσως στην τραγουδίστρια και την απώλειά της.
Το κεντρικό θέμα της έβδομης σεζόν της εκπομπής στο NBC είναι το «φως». Όπως εξήγησε η showrunner Alex Duda: «Όταν ο κόσμος είναι σκοτεινός ή βαρύς, αναζητούμε το φως… Αυτό κάνουμε από την αρχή. Θέλαμε να το επαναβεβαιώσουμε». «Δεν ξέρω πώς η Κέλι Κλάρκσον καταφέρνει να διαχωρίζει τις καταστάσεις που ζει, βλέποντας ένα τόσο συναισθηματικό θέμα και μετά να περνάει στο να φτιάχνει χειροτεχνίες με παιδιά και κατόπιν να τραγουδά ένα φορτισμένο τραγούδι», σχολίασε ο Jason Halbert.
Η σταρ παρουσιάζει το talk show της από το 2019. Την περασμένη χρονιά, οι επαναλαμβανόμενες απουσίες της προκάλεσαν ερωτηματικά, με το TMZ να αναφέρει τον Μάρτιο ότι αντιμετώπιζε ένα «προσωπικό ζήτημα που δεν σχετιζόταν άμεσα με την ίδια». Τον Αύγουστο, ακύρωσε και εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας, αποκαλύπτοντας τότε τα προβλήματα υγείας του Μπράντον Μπλάκστοκ.
«Ενώ συνήθως κρατώ την προσωπική μου ζωή ιδιωτική, την περασμένη χρονιά ο πατέρας των παιδιών μου ήταν άρρωστος», είχε γράψει στο Instagram. «Αυτή τη στιγμή, χρειάζεται να είμαι απόλυτα παρούσα για εκείνα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην κόρη της Ρίβερ και τον γιο της, Ρέμινγκτον. Μία ημέρα αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Μπράντον Μπλάκστοκ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του δέρματος.
Ο μάνατζερ άφησε πίσω του τα δύο ανήλικα παιδιά του με την Κέλι Κλάρκσον, αλλά και δύο ενήλικα παιδιά από τον γάμο του με τη Μελίσα Άσγουορθ, τη Σαββάνα και τον Σεθ, καθώς και ένα εγγόνι. Τα τελευταία χρόνια, διατηρούσε σχέση με την πρώην βοηθό της Κέλι Κλάρκσον, Μπρίτνεϊ Μαρί Τζόουνς.
Η Κέλι Κλάρκσον δεν έχει εκδώσει, ούτε έχει κάνει ακόμα κάποια επίσημη δήλωση για τον θάνατό του. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2012, παντρεύτηκε έναν χρόνο αργότερα και χώρισε το καλοκαίρι του 2020, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται το 2022.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Κέλι Κλάρκσον απέφυγε να κάνει κάποια αναφορά στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο σε ηλικία 48 ετών. Ωστόσο, ο μουσικός διευθυντής της, Jason Halbert, δήλωσε: «Πολλά συνέβησαν για όλους μας την περασμένη χρονιά, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο», αναφερόμενος ίσως στην τραγουδίστρια και την απώλειά της.
Το κεντρικό θέμα της έβδομης σεζόν της εκπομπής στο NBC είναι το «φως». Όπως εξήγησε η showrunner Alex Duda: «Όταν ο κόσμος είναι σκοτεινός ή βαρύς, αναζητούμε το φως… Αυτό κάνουμε από την αρχή. Θέλαμε να το επαναβεβαιώσουμε». «Δεν ξέρω πώς η Κέλι Κλάρκσον καταφέρνει να διαχωρίζει τις καταστάσεις που ζει, βλέποντας ένα τόσο συναισθηματικό θέμα και μετά να περνάει στο να φτιάχνει χειροτεχνίες με παιδιά και κατόπιν να τραγουδά ένα φορτισμένο τραγούδι», σχολίασε ο Jason Halbert.
‘The Kelly Clarkson Show’ Is ‘Looking for the Light’ in Season 7, Kicks Off With Powerful Kellyoke Cover of The Weekndhttps://t.co/F9PWcNtVI6— billboard (@billboard) September 30, 2025
«Ενώ συνήθως κρατώ την προσωπική μου ζωή ιδιωτική, την περασμένη χρονιά ο πατέρας των παιδιών μου ήταν άρρωστος», είχε γράψει στο Instagram. «Αυτή τη στιγμή, χρειάζεται να είμαι απόλυτα παρούσα για εκείνα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην κόρη της Ρίβερ και τον γιο της, Ρέμινγκτον. Μία ημέρα αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Μπράντον Μπλάκστοκ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του δέρματος.
Ο μάνατζερ άφησε πίσω του τα δύο ανήλικα παιδιά του με την Κέλι Κλάρκσον, αλλά και δύο ενήλικα παιδιά από τον γάμο του με τη Μελίσα Άσγουορθ, τη Σαββάνα και τον Σεθ, καθώς και ένα εγγόνι. Τα τελευταία χρόνια, διατηρούσε σχέση με την πρώην βοηθό της Κέλι Κλάρκσον, Μπρίτνεϊ Μαρί Τζόουνς.
Η Κέλι Κλάρκσον δεν έχει εκδώσει, ούτε έχει κάνει ακόμα κάποια επίσημη δήλωση για τον θάνατό του. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2012, παντρεύτηκε έναν χρόνο αργότερα και χώρισε το καλοκαίρι του 2020, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται το 2022.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα