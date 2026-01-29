H Κρίστεν Στιούαρτ εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Αμερική εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ
H Κρίστεν Στιούαρτ εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Αμερική εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ
Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα, δήλωσε η ηθοποιός και σκηνοθέτρια
Η Κρίστεν Στιούαρτ φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Αμερική εξαιτίας της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτρια, η οποία μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, ρωτήθηκε σε συνέντευξή της στους Times of London αν θέλει να παραμείνει στην Αμερική.
«Μάλλον όχι», απάντησε. «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα εκεί. Αλλά δεν θέλω να τα παρατήσω εντελώς. Θα ήθελα να κάνω ταινίες στην Ευρώπη και μετά να τις επιβάλλω στο αμερικανικό κοινό», υποστήριξε.
Η Στιούαρτ συνέχισε λέγοντας: «Η πραγματικότητα καταρρέει εντελώς υπό τον Τραμπ. Αλλά θα έπρεπε να πάρουμε ένα φύλλο από το βιβλίο του και να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία θέλουμε να ζούμε».
Η Στιούαρτ συνέχισε λέγοντας: «Η πραγματικότητα καταρρέει εντελώς υπό τον Τραμπ. Αλλά θα έπρεπε να πάρουμε ένα φύλλο από το βιβλίο του και να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία θέλουμε να ζούμε».
Kristen Stewart is looking to potentially move out of the United States amid Donald Trump‘s second term in the White House. https://t.co/hr2GqJwVLg— The Hollywood Reporter (@THR) January 29, 2026
Η Στιούαρτ, που είχε εκφραστεί ανοιχτά στο παρελθόν εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, είχε δεχθεί σφοδρές επιθέσεις στα social media πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, πολύ πριν εκείνος θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Το 2012, ο Τραμπ είχε σχολιάσει τις φήμες ότι η Κρίστεν Στιούαρτ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είχαν επανασυνδεθεί, με εκείνον να προτρέπει τον ηθοποιό να μη συνδεθεί ξανά μαζί της.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα