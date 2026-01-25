Eurovision: Αν και γεννήθηκα στην Κούβα, έχω γίνει ό,τι είμαι στην Ελλάδα, δήλωσε η φιναλίστ του ελληνικού τελικού, Rosanna Mailan
Νιώθω την Ελλάδα πατρίδα μου, είπε η τραγουδίστρια που θα διαγωνιστεί με το κομμάτι «Alma»
Την αγάπη της για την Ελλάδα εξέφρασε η Rosanna Mailan που είναι μία από τους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision. Αν και γεννήθηκε στην Αβάνα της Κούβας, οφείλει ό,τι έχει γίνει στην Ελλάδα, στην οποία, όπως είπε, ωρίμασε και έγινε ό,τι είναι σήμερα.
Συγκεκριμένα, η Rosanna Mailan ανέφερε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», στην οποία ήταν καλεσμένη, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, με αφορμή την πρόκρισή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision: «Γεννήθηκα στην Αβάνα. Έκανα σπουδές πάνω στο πιάνο και την κιθάρα εκεί και μόλις πήρα το πτυχίο ήρθα στην Ελλάδα. Παρόλο που γεννήθηκα στην Κούβα, νιώθω την Ελλάδα πατρίδα μου. Έχω μεγαλώσει, έχω ωριμάσει και έχω γίνει ό,τι είμαι σε αυτή τη χώρα. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό».
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σχετικά με τα σχόλια στα social media που εστιάζουν στον ισπανικό στίχο του τραγουδιού της με τίτλο «Alma», σημειώνοντας: «Παρατηρώ ότι στα social έχουν κολλήσει με το ότι το τραγούδι είναι στα ισπανικά. Προφανώς, πρέπει να υπάρχει το ισπανικό στοιχείο γιατί μιλάω για την ψυχή (alma). Ό,τι λέω στα ισπανικά, το λέω μετά και στα ελληνικά. Οπότε γίνεται μία μετάφραση. Θέλω να νιώθει ο κόσμος ότι το τραγούδι έχει πολύ δυνατό μήνυμα. Πχ. λέω ''Ξύπνα, ο κόσμος γύρω αλλάζει, μα τις αξίες μου κανείς δεν θα χαλάσει''».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Όταν ρωτήθηκε για τη στιγμή που ενημερώθηκε σχετικά με την πρόκρισή της, επισήμανε ότι απόρησε, αφού θεωρούσε ότι λόγω της εθνικότητάς της θα την απέρριπταν. «Ήμουν σε διακοπές. Ήταν τον Σεπτέμβριο και μου είπαν ''Θα θέλαμε πάρα πολύ να σε δούμε στη Eurovision'' και λέω ''Μπορώ;'' γιατί νόμιζα ότι δεν είχα χώρο ως καλλιτέχνης λόγω εθνικότητας. Νόμιζα ότι ήταν μόνο για Έλληνες. Μου είπαν όμως ότι αρκεί να μιλά κάποιος ελληνικά και να βρίσκεται μόνιμα στην Ελλάδα», περιέγραψε.
