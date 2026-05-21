TikTok του Παύλου Μαρινάκη για EuroLeague, Σπανούλη και… αυτοδυναμία

Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε τον αγαπημένο του παίκτη όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα, ποιον θα εμπιστευόταν για την κρίσιμη ασίστ στην εκπνοή του αγώνα, ποιον θεωρεί σήμερα τον πιο ολοκληρωμένο παίκτη στην Euroleague και ποιον τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία του θεσμού.









1. Αγαπημένος παίκτης Euroleague όλων των εποχών;





2. Ποιον παίκτη του Ολυμπιακού θα έπαιρνες μαζί σου για σουβλάκια μετά τον αγώνα;

Τον Γιώργο Πρίντεζη



3. Αν χρειαζόσουν μια ασίστ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ποιον διαλέγεις; Γουόκαπ ή Φουρνιέ;

Τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Συγγνώμη παιδιά, αλλά…



4. Ποιος είναι ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στην Euroleague αυτή τη στιγμή;

5. Ποιον κόουτς δεν θα ήθελες να είχες στα αποδυτήρια πριν από τελικό;

Επόμενη ερώτηση… (απάντηση στο βίντεο)



6. Με ποιον παίκτη του Ολυμπιακού θα ήθελες να παίξεις ένα μονό;

Με κανέναν, γιατί θα έχανα από όλους. Παιδιά, Τί λέμε τώρα;



7. Καλύτερος προπονητής στην ιστορία στην Ευρώπη;

Ξεκάθαρα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς



8. Αν μπορούσες να κάνεις Υπουργό έναν παίκτη του Ολυμπιακού, ποιον θα έκανες και γιατί;

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του Final Four EuroLeague 2026 , στο Telekom Center Athens, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , έβγαλε τη γραβάτα, έπιασε την «πορτοκαλί θεά» και απάντησε, αποκλειστικά, σε «μπασκετικές» ερωτήσεις.Απάντησε στο δίλλημα: Ευρωπαϊκό με buzzer beater ή αυτοδυναμία; Έχρισε Υπουργό σημερινό παίκτη του Ολυμπιακού. Εκμυστηρεύτηκε με ποιον βετεράνο άσο του ελληνικού μπάσκετ θα πήγαινε για σουβλάκια μετά τον αγώνα και προέβλεψε την νικήτρια του ισπανικού «εμφυλίου» που θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.Θα έλεγα τον Ζαν Μοντέρο ή τον Σάσα Βεζένκοφ.

Νομίζω το μυαλό της ομάδας τώρα και ένα εξαιρετικό παιδί, τον Τόμας Γουόκαπ.



9. Ευρωπαϊκό με buzzer beater ή αυτοδυναμία;

Μπορούμε να πάρουμε ευρωπαϊκό χωρίς buzzer beater και αυτοδυναμία.



10. Βαλένθια ή Ρεάλ τελικό;

Το προφανές είναι η Ρεάλ, αλλά έχω ένα προαίσθημα για την Βαλένθια. Μπορεί να πέσω έξω.



11. Ποιες θεωρείς ότι είναι οι καλύτερες ομάδες από τις προηγούμενες χρονιές που έχουν πάρει την Euroleague;

Θα πω τον Παναθηναϊκό του 2009 και τον Ολυμπιακό του 2013.

21.05.2026, 16:42