H ταραχώδης σχέση της Αντζελίνα Τζολί με τον πατέρα της, Τζον Βόιτ: Οι δημόσιες συγκρούσεις και οι απόπειρες συμφιλίωσης

Ακολούθησε μια πενταετία πλήρους αποξένωσης. Η Τζολί δήλωνε το 2004: «Ο πατέρας μου κι εγώ δεν μιλάμε. Δεν κρατώ θυμό. Δεν πιστεύω ότι η οικογένεια είναι απλώς το αίμα. Οι οικογένειες κερδίζονται». Την ίδια περίοδο, αποφάσισε να αφαιρέσει νομικά το επίθετο Βόιτ από το όνομά της, εξηγώντας ότι ήθελε τη δική της ταυτότητα, μακριά από τη σκιά του πατέρα της.Το 2007, ο θάνατος της μητέρας της από καρκίνο σε ηλικία 56 ετών αποτέλεσε κομβικό σημείο. Η Τζολί εξήρε τον ρόλο της Μαρσελίν Μπερτράν στη ζωή της, λέγοντας ότι εκείνη ήταν που τη μεγάλωσε. Για να τον ενημερώσει για την απώλεια, επικοινώνησε ξανά με τον Βόιτ, σπάζοντας τη σιωπή ετών.Η επαναπροσέγγιση ενισχύθηκε τα επόμενα χρόνια, με τον Μπραντ Πιτ να παίζει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ρόλο-κλειδί. Η Τζολί είχε παραδεχτεί ότι μίλησαν ξανά τα Χριστούγεννα του 2008, λέγοντας: «Μερικές φορές χρειάζεται να απομακρύνεσαι από σχέσεις που δεν σου κάνουν καλό. Αλλά μιλήσαμε και θα προσπαθήσουμε να γνωριστούμε ξανά».Ο Βόιτ δεν παρευρέθηκε στον γάμο της Τζολί με τον Πιτ το 2014, ωστόσο είχε δηλώσει ότι χάρηκε για εκείνους. Μετά το διαζύγιο της Τζολί από τον Πιτ το 2016, οι σχέσεις πατέρα και κόρης φάνηκαν να βελτιώνονται αισθητά. Το 2017 εθεάθησαν μαζί δημόσια στην πρεμιέρα της ταινίας First They Killed My Father στη Νέα Υόρκη, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση μετά από χρόνια.Η σημερινή εικόνα της σχέσης της Αντζελίνα Τζολί με τον πατέρα της, Τζον Βόιτ, δεν δείχνει πλήρη αποκατάσταση: η επαφή τους εμφανίζεται περιορισμένη και κατά βάση χαμηλών τόνων, χωρίς δημόσιες ενδείξεις σταθερής επανασύνδεσης. Παρότι κατά καιρούς έχουν καταγραφεί μεμονωμένες κινήσεις προσέγγισης ή ήπιες αναφορές από την πλευρά του Βόιτ, τίποτα δεν δείχνει ότι το χάσμα των προηγούμενων χρόνων έχει κλείσει οριστικά.