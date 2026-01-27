Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος για το The Voice: Δεν ήθελα να νιώθει η κόρη μου ότι διαγωνίζομαι
Δεν ήθελα να τη φορτώσω με την ιδέα της νίκης ή της ήττας, διευκρίνισε ο νικητής του τηλεοπτικού προγράμματος
Τον τρόπο με τον οποίο επικοινώνησε στην κόρη του ότι συμμετείχε στο The Voice παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος. Ο νικητής του τηλεοπτικού προγράμματος απέφυγε να της πει ότι διαγωνιζόταν, αφού θα ήταν δύσκολο για εκείνη να διαχειριστεί την ιδέα της νίκης ή της ήττας του πατέρα της.
«Με την κόρη μου προσπάθησα να το κρατήσω απλό. Δεν ήθελα να νιώθει ότι ''διαγωνίζομαι''. Της έλεγα ότι ο μπαμπάς πάει να κάνει τη δουλειά του, απλώς τώρα έχει την ευκαιρία να τον βλέπει και στην τηλεόραση. Δεν ήθελα να τη φορτώσω με την ιδέα της νίκης ή της ήττας», είπε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος στο «Τύπος TV». «Ήθελα να κρατήσει το μάθημα ότι όταν θέλουμε κάτι, τολμάμε και το προσπαθούμε. Εκείνο το βράδυ, το πιο γλυκό για μένα ήταν ότι μου είπε: ''Μπαμπά, σχόλασες;'' και μετά με αγκάλιασε σαν να ήταν μια απολύτως φυσιολογική μέρα».
Όσον αφορά στο αν είναι έτοιμος να παρουσιάσει το επόμενο βήμα του, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως είναι νωρίς να μιλήσει για τα σχέδιά του. Αυτό που διευκρίνισε όμως είναι ότι του έχουν γίνει επαγγελματικές προτάσεις, αλλά εκείνος θέλει πρώτα να ανακαλύψει ποιος είναι ο δρόμος που πραγματικά του ταιριάζει.
Πιο συγκεκριμένα, σχολίασε: «Είναι λίγο νωρίς να ανακοινώσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή θέλω να ξεκουραστώ και να διαλέξω τα επόμενα βήματα με καθαρό μυαλό. Έχουν έρθει προτάσεις και, μαζί με τους ανθρώπους μου, τις αξιολογούμε ψύχραιμα. Προτεραιότητά μου είναι να βρω τον δρόμο που μου ταιριάζει πραγματικά, εκεί που μπορώ να είμαι ο εαυτός μου και να χτίσω κάτι σταθερό και ουσιαστικό, θέλω το... μετά να έχει διάρκεια: σωστό ρεπερτόριο, σωστές συνεργασίες, live που να με εκφράζουν και, σταδιακά, δική μου δισκογραφία».
