Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Το πρώτο μήνυμα που έλαβα μετά το The Voice ήταν μία ακατάλληλη φωτογραφία που με σόκαρε

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfjxpheyydqx)

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα στάδια που πέρασε κατά τη διάρκεια του The Voice αλλά και στον λόγο που «πάγωσε» ακούγοντας πως νίκησε: «Έβλεπα διαφορετικά κάθε φάση του παιχνιδιού. Στον ημιτελικό κατάλαβα ότι… μπορούμε. Και πήγα με ένα τραγούδι που ήταν ρίσκο. Όταν έφτασα στον τελικό, θεωρώ ότι δεν υπήρχε καθόλου άγχος την ώρα που τραγουδούσα.





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfjy8na233nd) Όταν κέρδισα και άκουσα το όνομα μου, πίστεψέ με θα ήταν χειρότερο αν με βλέπατε να κλαίω. Προτίμησα να παγώσω και να μην πω αυτά που ήθελα να πω, γιατί δεν είχα ετοιμάσει τίποτα», ανέφερε.