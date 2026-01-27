Ο Πολ Νιούμαν σε μία αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή του στην Αθήνα το 1962
Ο Πολ Νιούμαν σε μία αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή του στην Αθήνα το 1962
Ο ηθοποιός είχε ταξιδέψει στη χώρα μαζί με τη σύζυγό του στο πλαίσιο κρουαζιέρας με 500 επώνυμους καλεσμένους
Το Studio Κλεισθένης έφερε στο φως μία αδημοσίευτη φωτογραφία του Πολ Νιούμαν με αφορμή τη συμπλήρωση 101 ετών από τη γέννησή του. Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε τον Φεβρουάριο του 1962 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Ο θρυλικός ηθοποιός είχε ταξιδέψει στη Μεσόγειο μαζί με τη σύζυγό του με κρουαζιερόπλοιο και ανάμεσα στις πόλεις που έκαναν στάση ήταν και η Αθήνα.
Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση που έκανε το Studio Κλεισθένης στο Instagram: «Ο Κλεισθένης φωτογραφίζει στις 17 Φεβρουαρίου του 1962 τον μεγάλο Αμερικανό ηθοποιό Πολ Νιούμαν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στις 26 Ιανουαρίου του 1925 και απεβίωσε 26 Σεπτεμβρίου του 2008 σε ηλικία 83 ετών».
Στη συνέχεια, αναφέρεται: «Η αδημοσίευτη φωτογραφία είναι όταν επισκέφθηκε την Αθήνα με τη σύζυγό του Τζοάν Γούντγουορντ στο πλαίσιο της κρουαζιέρας Celebrity Party Cruise με το κρουαζιερόπλοιο Leonardo da Vinci. Σε μια κρουαζιέρα που διήρκεσε 42 μέρες και μετέφερε 500 επώνυμους καλεσμένους από το χώρο τέχνης, επιστήμης και του θεάματος, οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Μεσόγειο. Ανάμεσα στους υπόλοιπους διάσημους ηθοποιούς που βρισκόταν στο πλοίο και έχει φωτογραφίσει ο Κλεισθένης ήταν οι Γκλόρια Σουάνσον, η Τζόαν Φοντέιν, η Άριελ Φράνσις, ο Μάρτιν Γκέιμπελ, ο Τζορτζ Τομπάιας κ.α.».
Δείτε τη φωτογραφία
Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση που έκανε το Studio Κλεισθένης στο Instagram: «Ο Κλεισθένης φωτογραφίζει στις 17 Φεβρουαρίου του 1962 τον μεγάλο Αμερικανό ηθοποιό Πολ Νιούμαν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στις 26 Ιανουαρίου του 1925 και απεβίωσε 26 Σεπτεμβρίου του 2008 σε ηλικία 83 ετών».
Στη συνέχεια, αναφέρεται: «Η αδημοσίευτη φωτογραφία είναι όταν επισκέφθηκε την Αθήνα με τη σύζυγό του Τζοάν Γούντγουορντ στο πλαίσιο της κρουαζιέρας Celebrity Party Cruise με το κρουαζιερόπλοιο Leonardo da Vinci. Σε μια κρουαζιέρα που διήρκεσε 42 μέρες και μετέφερε 500 επώνυμους καλεσμένους από το χώρο τέχνης, επιστήμης και του θεάματος, οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Μεσόγειο. Ανάμεσα στους υπόλοιπους διάσημους ηθοποιούς που βρισκόταν στο πλοίο και έχει φωτογραφίσει ο Κλεισθένης ήταν οι Γκλόρια Σουάνσον, η Τζόαν Φοντέιν, η Άριελ Φράνσις, ο Μάρτιν Γκέιμπελ, ο Τζορτζ Τομπάιας κ.α.».
Δείτε τη φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα