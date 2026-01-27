Σίντνεϊ Σουίνι: Αντιμέτωπη με κατηγορίες παραβίασης χώρου και βανδαλισμού μετά το κρέμασμα σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ

Η άδεια που είχε εξασφαλίσει η ηθοποιός για το γύρισμα φέρεται πως δεν καλύπτει όλα όσα καταγράφονται στο βίντεο που δημοσίευσε





Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, το γύρισμα έγινε με σκοπό τη δημιουργία διαφημιστικού βίντεο για τη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα στον χώρο των εσωρούχων. Η συγκεκριμένη σειρά έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση, με επενδυτικό ενδιαφέρον και από τον Τζεφ Μπέζος, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει σχόλια στο Χόλιγουντ.



πινακίδα του Χόλιγουντ και να κρεμά σε αυτή διάφορα εσώρουχα που κουβαλούσε σε σάκο, απολαμβάνοντας το θέαμα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς παρόλο που η Σουίνι φέρεται να είχε εξασφαλίσει άδεια κινηματογράφησης, οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι είναι πιθανό η άδεια αυτή να μην κάλυπτε όλες τις ενέργειες που φαίνονται στο βίντεο.



Τα πνευματικά δικαιώματα για την εικόνα της πινακίδας κατέχει το Hollywood Chamber of Commerce, που έχει δηλώσει ότι απαιτείται άδεια ή έγκριση από τον ίδιο τον οργανισμό για την πρόσβαση σε αυτή, διότι παρόλο που βρίσκεται σε δημόσια γη, έχει τοποθετηθεί σε απαγορευμένη περιοχή και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οργανισμού, απαγορεύεται η αναρρίχηση στην πινακίδα.



Ο χώρος, επίσης, επιτηρείται από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική του Λος Άντζελες, αλλά και από φύλακες πάρκων, λόγω της απαγόρευσης εισόδου τουριστών, ενώ γίνεται και επιτήρηση μέσα από κάμερες και αισθητήρες κίνησης. Η παράνομη είσοδος στο σημείο αυτό, λοιπόν, μπορεί να επιφέρει κατηγορία πλημμελήματος, που σημαίνει πρόστιμο έως 1.000 δολάρια ή φυλάκιση έως έξι μήνες.



Σύμφωνα με την Daily Mail, το Hollywood Chamber of Commerce θα μπορούσε να καταθέσει μήνυση για παράνομη είσοδο ή βανδαλισμό, ωστόσο μέχρι στιγμής έχει δηλώσει ότι συνεχίζεται η έρευνα για το περιστατικό. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού, Στηβ Νίσεν, έκανε δηλώσεις στο ABC News για το βίντεο της ηθοποιού, επισημαίνοντας: «Η παραγωγή που αφορούσε τη Σίντνεϊ Σουίνι και την πινακίδα του Χόλιγουντ δεν είχε εγκριθεί από το Hollywood Chamber of Commerce, ούτε είχαμε προηγούμενη γνώση γι’ αυτήν. Το Hollywood Chamber of Commerce κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας της πινακίδας του Hollywood, επομένως οποιοσδήποτε σκοπεύει να τη χρησιμοποιήσει και/ή να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή για εμπορικούς σκοπούς πρέπει να λάβει άδεια από το Επιμελητήριο. Το Hollywood Chamber of Commerce δεν χορήγησε καμία άδεια ή έγκριση στην παραγωγή που αφορούσε τη Σίντνεϊ Σουίνι, όπως ανέφερε το TMZ, ούτε ζητήθηκε οποιαδήποτε άδεια από το Επιμελητήριο για τη συγκεκριμένη παραγωγή. Συνεχίζουμε να διερευνούμε πώς και με ποια εξουσιοδότηση (αν υπήρξε) η παραγωγή απέκτησε πρόσβαση στον χώρο».



Σε email που εξασφάλισε το TMZ και φέρεται να στάλθηκε στην εταιρεία παραγωγής, το Επιμελητήριο προειδοποίησε ότι η κινηματογράφηση του μνημείου για εμπορική χρήση απαιτεί ξεχωριστή άδεια, η οποία δεν είχε ζητηθεί ούτε εγκριθεί. «Έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι εσείς και το συνεργείο σας κινηματογραφήσατε την πινακίδα του Χόλιγουντ χθες το βράδυ για παραγωγή που συνδέεται με την Persuasion Pictures. Σας ενημερώνουμε ότι το Hollywood Chamber of Commerce κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση της εικόνας της πινακίδας του Hollywood και ούτε εσείς ούτε η εταιρεία παραγωγής έχετε ζητήσει ή λάβει άδεια για τη χρήση του υλικού που καταγράφηκε για οποιαδήποτε εμπορική χρήση», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο email. Στο email αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερεται επιπλέον ότι το FilmLA είχε ήδη ενημερώσει την παραγωγή για την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας από το Επιμελητήριο πριν από την κινηματογράφηση της πινακίδας για διαφημιστικούς σκοπούς.