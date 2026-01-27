Κατερίνα Στικούδη για Εύη Δρούτσα: Καλό είναι το 2026 να μην βάζουμε τον κόσμο στη ζυγαριά
Κατερίνα Στικούδη για Εύη Δρούτσα: Καλό είναι το 2026 να μην βάζουμε τον κόσμο στη ζυγαριά
Η τραγουδίστρια σχολίασε την κριτική της στιχουργού αναφορικά με την εμφάνιση της Marseaux στην παρουσίαση του τραγουδιού της για τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Με αφορμή το σχόλιο που έκανε η Εύη Δρούτσα για το σώμα της Marseaux, η Κατερίνα Στικούδη τόνισε ότι θα ήταν καλό να μην γίνονται πλέον αναφορές στα κιλά και την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων.
Πρόσφατα, η στιχουργός σχολίασε την εμφάνιση της τραγουδίστριας κατά την παρουσίαση του τραγουδιού της για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η Marseaux «δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω».
Η Κατερίνα Στικούδη μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, τονίζοντας τη σημασία της αποδοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι τάσσεται κατά της κριτικής σε ό,τι αφορά την εμφάνιση των ανθρώπων και υπέρ της ελεύθερης επιλογής, χωρίς κοινωνικά μέτρα και περιορισμούς.
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfz72cxurxnl)
Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Στικούδη είπε: «Καλό είναι το 2026 να μην βάζουμε τον κόσμο στη ζυγαριά. Να τον αφήνουμε να είναι όπως θέλει. Δεν θα κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν. Έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να το κάνω, γιατί κανείς δεν είναι... Οι αστυνομικοί είναι εκεί έξω. Απλά είναι ωραίο να μην ζυγίζουμε τον κόσμο πια. Ας αποδεχτούμε τον καθένα, να φοράει ό,τι θέλει, να ζυγίζει όσο θέλει, να τρώει όσο θέλει, να κάνει ό,τι θέλει».
«Με στενοχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα»
Μετά τις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα, η Marseaux της απάντησε μέσω Instagram story, υπογραμμίζοντας πως το σχόλιο της στιχουργού την αιφνιδίασε και τη στενοχώρησε. Όπως είπε: «Παιδιά γεια σας. Δεν έχω προλάβει να σας μιλήσω ακόμα γιατί συμβαίνουν όλα παράλληλα. Ήθελα να σας πω, πως σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα μηνύματα, για την αγάπη που έχετε δείξει στο κομμάτι. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο και ελπίζω να κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο act στον εθνικό ημιτελικό και να σας αρέσει και εσάς. Παράλληλα να πω, ότι γυρνούσα χθες από την πρόβα, ανέμελη και είδα ένα link που μου είχε στείλει ο μπαμπάς μου. Το πατάς; Και είδα ότι η κυρία Δρούτσα».
Δείτε το βίντεο με την εμφάνισή της που σχολιάστηκε
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfqzimnuub6h)
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια στάθηκε στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η δημόσια κριτική γύρω από την εμφάνιση και το σώμα ενός ατόμου: «Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους ειδικά όταν δεν ξέρεις το τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει ο οποιοσδήποτε. Το τι θέματα έχει με το σώμα του, το πόση δυσκολία ίσως είχε για να τα ξεπεράσει. Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω. Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι, που με στενοχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Παρόλα αυτά, εσείς τι ρούχα πιστεύετε πρέπει να βάλω στον εθνικό τελικό, αφού δεν έχω το υπέροχο σώμα που λέει η κυρία Δρούτσα;».
