Ματθαίος Γιαννούλης: Δεν ήθελα η γυναίκα μου να βγαίνει έξω με έναν χοντρό και γέρο
Ο τραγουδιστής εξήγησε ποιοι ήταν οι λόγοι που τον οδήγησαν στη μεγάλη απώλεια κιλών
Τους λόγους που τον οδήγησαν στη μεγάλη απώλεια βάρους επισήμανε ο Ματθαίος Γιαννούλης. Ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε ότι τον είχαν κουράσει οι δυσκολίες που συναντούσε στην καθημερινότητά του λόγω των κιλών του. Τον παρακίνησε όμως και η επιθυμία του να μην κυκλοφορεί η σύζυγός του με έναν χοντρό, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ματθαίος Γιαννούλης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, και μεταξύ άλλων μίλησε για την αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση. «Δεν μπορούσα άλλο να είμαι 60 χρονών και να παίρνω χάπια για χοληστερίνη, σάκχαρο. Όλα τα είχα. Άρχισα να περπατώ. Είχα κουραστεί να πηγαίνω στα μαγαζιά και να μην μπορώ να κινηθώ και να κουράζομαι στην πίστα. Εκτός αυτού έχω μια ωραία, νέα γυναίκα. Δεν ήθελα να βγαίνει έξω με έναν χοντρό και γέρο», ανέφερε για τα κιλά που έχασε», εκμυστηρεύτηκε.
Δείτε το βίντεο
Ο Ματθαίος Γιαννούλης περιέγραψε επίσης μία στιγμή που ένιωσε ότι κινδυνεύει, ενώ βρισκόταν στη σκηνή: «Ένα θηρίο ζήτησε το “Κελί 33” για έκτη φορά και εξαφανίστηκα. Πολλές φορές δούλεψα σε μαγαζί απλήρωτος, όμως, δεν έφυγα, ακόμα και αν δεν πήγε, καλά για να πληρωθεί το προσωπικό».
Δείτε το βίντεο
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο τραγουδιστής μοιράστηκε ένα περιστατικό διάκρισης από την καλλιτεχνική του διαδρομή. «Είχα πάει σε πανηγύρι στη Χαλκίδα και πέρυσι πήγε η Γλυκερία με τη Μελίνα Ασλανίδου. Πέρυσι στην Εύβοια τραγούδησε ο Μαργαρίτης. Όταν πήγε ο Μαργαρίτης, το ονόμασαν συναυλία και όταν πήγα εγώ το έλεγαν πανηγύρι. Όλα είναι πανηγύρια γιατί είναι χαρά», θυμήθηκε.
Ο Ματθαίος Γιαννούλης περιέγραψε επίσης μία στιγμή που ένιωσε ότι κινδυνεύει, ενώ βρισκόταν στη σκηνή: «Ένα θηρίο ζήτησε το “Κελί 33” για έκτη φορά και εξαφανίστηκα. Πολλές φορές δούλεψα σε μαγαζί απλήρωτος, όμως, δεν έφυγα, ακόμα και αν δεν πήγε, καλά για να πληρωθεί το προσωπικό».
