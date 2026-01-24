Γιώργος Θαναηλάκης για Deal: Όταν μου είπαν να κάνω δοκιμαστικό, δεν πίστευα ότι θα με επιλέξουν
Πέρασαν δύο-τρεις μήνες μέχρι να με πάρουν τηλέφωνο, το είχα αποκλείσει από το μυαλό μου, τόνισε ο παρουσιαστής του τηλεοπτικού προγράμματος

Για την επιλογή του ως παρουσιαστής του Deal μίλησε ο Γιώργος Θαναηλάκης, τονίζοντας ότι δεν περίμενε πως εκείνος θα αναλάμβανε τον συγκεκριμένο ρόλο. Ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι η παραπάνω πεποίθηση είχε να κάνει με το γεγονός πως άνθρωποι με πείρα στην παρουσίαση τηλεπαιχνιδιών είχαν επίσης κάνει δοκιμαστικό.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 24 Ιανουαρίου: «Η αλήθεια είναι ότι, όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να κάνω το δοκιμαστικό, δεν πήγε καν το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να επιλεγώ γιατί είχα ακούσει ότι είχαν κάνει δοκιμαστικό πολλοί γνωστοί, και ηθοποιοί που το είχαν ξανακάνει και παρουσιαστές. Αλλά για μένα ήταν μία πρόκληση εκείνη τη στιγμή. Λέω ''θα πας να το κάνεις, να δείξεις, αν μπορείς και αν το έχεις''».

Ακολούθως, ανέφερε ότι στοιχεία της προσωπικότητάς του, όπως το χιούμορ, υπήρξαν βοηθητικά στο νέο του επαγγελματικό βήμα. «Έχω μία εμπιστοσύνη γενικά στον εαυτό μου. Πάντα είχα μία άνεση μέσα σε στούντιο. Έχω χιούμορ, το οποίο στις αθλητικές εκπομπές δεν βγαίνει εύκολα και πίστευα ότι αυτό θα μου έδινε την ευκαρία να εκφραστώ ακόμα πιο εύκολα. Πέρασαν δύο-τρεις μήνες μέχρι να με πάρουν τηλέφωνο, το είχα αποκλείσει από το μυαλό μου», συμπλήρωσε.

