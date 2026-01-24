Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με αποκαλυπτικό φόρεμα στο Instagram
GALA
Μπέλα Χαντίντ Φόρεμα

Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με αποκαλυπτικό φόρεμα στο Instagram

Το διάσημο μοντέλο ολοκλήρωσε τη σέξι εμφάνισή του με μία μαύρη μάσκα

Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με αποκαλυπτικό φόρεμα στο Instagram
Με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα πόζαρε η Μπέλα Χαντίντ, δημοσιεύοντας στη συνέχεια τα σέξι στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το διάσημο μοντέλο επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της, ενώ στο μέρος των γλουτών είχε κοψίματα. Η Χαντίντ ολοκλήρωσε τη σέξι εμφάνισή της, φορώντας μία μαύρη μάσκα.

 Καθισμένη σε ένα τραπέζι σε σκάφος και κρατώντας στα χέρια της μία τράπουλα, η Μπέλα Χαντίντ πήρε σέξι πόζες και μοιράστηκε τις εικόνες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με αποκαλυπτικό φόρεμα στο Instagram
Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε με αποκαλυπτικό φόρεμα στο Instagram
