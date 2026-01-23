Χάρης Κωστόπουλος: Ήταν ένας μαχητής, δεν φοβήθηκε ποτέ, λέει ο αδερφός του για τα δύο χρόνια από τον θάνατό του
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών από καρκίνο
Ως έναν μαχητή που δεν φοβήθηκε ποτέ στη ζώη του, χαρακτήρισε ο αδερφός του Χάρη Κωστόπουλου τον εκλιπόντα τραγουδιστή με αφορμή τα δύο χρόνια από τον θάνατό του.
Ο Χάρης Κωστόπουλος πέθανε στις 20 Ιανουαρίου του 2024, σε ηλικία 60 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδιμε με τον καρκίνο. Σε δηλώσεις που έκανε ο αδερφός του, Δημήτρης, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στο «Super Κατερίνα», τόνισε πως για εκείνον ο τραγουδιστής παραμένει ζωντανός στη μνήμη και στην καρδιά του.
Αναφερόμενος στη συμπλήρωση των δύο χρόνων από τον θάνατο του τραγουδιστή, ο Δημήτρης Κωστόπουλος ανέφερε: «Ο Χάρης έχει δυο χρόνια που έφυγε, όμως για εμένα δεν θα φύγει ποτέ. Ευτυχώς, πρόλαβε να κάνει πολλά πράγματα στη δουλειά του. Τα τραγούδια του αγγίζουν πολλούς ανθρώπους και χαίρομαι όταν πάω κάπου και ακούω τα τραγούδια του. Από αυτά που έχω να θυμάμαι μέσα μου ζει και θα ζει για όσο καιρό βρίσκομαι εγώ στη ζωή».
Στη συνέχεια, ο αδερφός του Χάρη Κωστόπουλου πρόσθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν ένας «φωτεινός άνθρωπος» και σωστός οικογενειάρχης: «Ήταν πολύ μεγάλος μαθητής και με την αρρώστια του και γενικά στη ζωή του, σε οτιδήποτε και αν έκανε ήταν ένας μαχητής. Δεν φοβήθηκε ποτέ. Ήταν πραγματικά ένας τόσο φωτεινός άνθρωπος. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται σε αυτή τη ζωή για να μας φωτίσουν. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός οικογενειάρχης, και για τα παιδιά του, και σε εμάς ως αδέρφια του ήταν πάντα εκεί. Δεν θα φύγει ποτέ από τις καρδιές μας».
