Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Για εμένα ο άντρας είναι ο αδύναμος κρίκος
Το έχω συζητήσει με πολλούς φίλους, πρόσθεσε ο ηθοποιός
«Για εμένα ο άντρας είναι ο αδύναμος κρίκος», δήλωσε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, εξηγώντας ότι οι άντρες δυσκολεύονται περισσότερο να αποδεχτούν τη θηλυκή πλευρά του εαυτού τους και να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.
Το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη δική του προσέγγιση στις σχέσεις, στη ρουτίνα και στις «κρίσεις» που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια κατά διαστήματα.
«Η συνήθεια σκοτώνει το συναίσθημα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τη συνήθεια, την καθημερινότητά μας και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σκέψεις», είπε αρχικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Μιλώντας για τη θεωρία των τριών και των επτά χρόνων στις σχέσεις, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε: «Στα τρία χρόνια είναι ο πρώτος πανικός του άντρα. Νιώθει ότι χάνει τα γκέμια. Στα εφτά έρχεται η συνήθεια και εκεί οι γυναίκες βλέπουν πολλά πριν τα δούμε εμείς».
Αναφερόμενος στον ρόλο των φύλων, πρόσθεσε: «Για εμένα ο άντρας είναι ο αδύναμος κρίκος. Το έχω συζητήσει με πολλούς φίλους. Έχουμε τις ίδιες αντιδράσεις. Και πραγματικά για να αποδεχτούμε τη γυναίκα κουραζόμαστε. Επίσης στο να αποδεχτούμε τη θηλυκή μας πλευρά. Κουραζόμαστε για να το καταλάβουμε».
Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο ηθοποιός στάθηκε στη σημερινή θέση της γυναίκας λέγοντας: «Οι γυναίκες μπορούν να είναι τα πάντα τώρα πια. Παλαιότερα δεν σας άφηναν κάποιοι να το δείξετε».
Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο ηθοποιός στάθηκε στη σημερινή θέση της γυναίκας λέγοντας: «Οι γυναίκες μπορούν να είναι τα πάντα τώρα πια. Παλαιότερα δεν σας άφηναν κάποιοι να το δείξετε».
