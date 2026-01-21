Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Για εμένα ο άντρας είναι ο αδύναμος κρίκος
GALA
Βλαδίμηρος Κυριακίδης Γυναίκα

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Για εμένα ο άντρας είναι ο αδύναμος κρίκος

Το έχω συζητήσει με πολλούς φίλους, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Για εμένα ο άντρας είναι ο αδύναμος κρίκος
Ιωάννα Μαρίνου
«Για εμένα ο άντρας είναι ο αδύναμος κρίκος», δήλωσε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, εξηγώντας ότι οι άντρες δυσκολεύονται περισσότερο να αποδεχτούν τη θηλυκή πλευρά του εαυτού τους και να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.

Το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη δική του προσέγγιση στις σχέσεις, στη ρουτίνα και στις «κρίσεις» που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια κατά διαστήματα.

«Η συνήθεια σκοτώνει το συναίσθημα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τη συνήθεια, την καθημερινότητά μας και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σκέψεις», είπε αρχικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Μιλώντας για τη θεωρία των τριών και των επτά χρόνων στις σχέσεις, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε: «Στα τρία χρόνια είναι ο πρώτος πανικός του άντρα. Νιώθει ότι χάνει τα γκέμια. Στα εφτά έρχεται η συνήθεια και εκεί οι γυναίκες βλέπουν πολλά πριν τα δούμε εμείς».

Αναφερόμενος στον ρόλο των φύλων, πρόσθεσε: «Για εμένα ο άντρας είναι ο αδύναμος κρίκος. Το έχω συζητήσει με πολλούς φίλους. Έχουμε τις ίδιες αντιδράσεις. Και πραγματικά για να αποδεχτούμε τη γυναίκα κουραζόμαστε. Επίσης στο να αποδεχτούμε τη θηλυκή μας πλευρά. Κουραζόμαστε για να το καταλάβουμε».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dftfweu6yaip)


Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο ηθοποιός στάθηκε στη σημερινή θέση της γυναίκας λέγοντας: «Οι γυναίκες μπορούν να είναι τα πάντα τώρα πια. Παλαιότερα δεν σας άφηναν κάποιοι να το δείξετε».
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης