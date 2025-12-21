Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Έφη Μουρίκη για τα 37 χρόνια κοινής πορείας: Έτυχε να μας καθίσει η ζαριά, δεν υπάρχει συνταγή
Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Έφη Μουρίκη για τα 37 χρόνια κοινής πορείας: Έτυχε να μας καθίσει η ζαριά, δεν υπάρχει συνταγή
Σαφέστατα υπάρχουν δυσκολίες, τόνισαν οι δύο ηθοποιοί για τη σχέση τους
Για τα 37 χρόνια της κοινής τους πορείας μίλησαν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, επισημαίνοντας πως «έτυχε να τους καθίσει η ζαριά» και πως «δεν υπάρχει συνταγή» που τους βοήθησε να μείνουν ενωμένοι.
Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και εξήγησαν πως χρειάζεται πολύ "δουλειά" και από τις δύο πλευρές για να κρατήσει μία σχέση, καθώς υπάρχουν πολλές δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν, αλλά όλα είναι θέμα επιλογής.
Η Έφη Μουρίκη, αρχικά, είπε: «Αυτή η συνύπαρξη είναι με τα πάνω και με τα κάτω της, όπως όλα τα ζευγάρια. Σαφέστατα υπάρχουν δυσκολίες» και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης δήλωσε: «Δεν είμαστε μόνοι, Ξέρουμε πάρα πολλά ζευγάρια που είναι 40 χρόνια μαζί, 50 χρόνια μαζί, δεν είναι κάτι φοβερό που συμβαίνει. Έτυχε να μας καθίσει η ζαριά, η μπίλια και το κερδίσαμε το παιχνίδι. Έχει πολύ δουλειά, αλλά από την άλλη είναι να βρεις το άλλο σου μισό. Άμα το βρεις, τελείωσε και είναι επιλογή. Μεταξύ μας υπάρχει συναγωνισμός, όχι ανταγωνισμός».
Η ηθοποιός, τότε, συμπλήρωσε: «Κάθε μέρα μαθαίνεις να αγαπάς. Το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρετε, όταν μας κάνετε αυτή την ερώτηση, ποια είναι η συνταγή, εγώ πιστεύω ότι η ζωή, οι σχέσεις και η τέχνη, δεν έχουν συνταγές. Ίσως και γι' αυτό είναι πολύ όμορφα. Ο καθένας ανακαλύπτει από μόνος του».
«Και να ξέρετε, ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, μεγαλώνει και ο εγωισμός και αυτό είναι που πρέπει να μάθουμε να κατευνάζουμε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό», ανέφερε ακόμη ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και κατέληξε μιλώντας για την σχέση του με την Έφη Μουρίκη: «Για πολλά χρόνια, επειδή το χιούμορ μου ήταν αποδεκτό αλλά το είχε συνηθίσει, έψαχνα να βρω τρόπους για να την εκνευρίζω, χωρίς λόγο. Η επιτυχία της σχέσης είναι 80-20 σε αναλογία».
