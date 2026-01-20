Φώτης Σπύρος για τον καρκίνο: Είμαι καλύτερα, είμαι τυχερός γιατί το βρήκα εντελώς τυχαία
Περίμενα ότι θα μου σταθούν κάποιοι άνθρωποι και δεν το έκαναν, είπε ο ηθοποιός
Τυχερός δήλωσε ο Φώτης Σπύρος μιλώντας για τον τρόπο που διαγνώστηκε με καρκίνο, τονίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας εξελίσσεται θετικά.
Ο ηθοποιός είχε αναφέρει πριν από μερικούς μήνες ότι έδινε μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου. Μέσα από δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, μίλησε για το πρόβλημα της υγείας του, αλλά και για το ότι εντόπισε τον καρκίνο μετά από τυχαίο προληπτικό έλεγχο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις σημαντικές αλλαγές που έφερε στη ζωή του.
Όπως δήλωσε ο Φώτης Σπύρος: «Είμαι καλύτερα, παίζω και στο θέατρο. Το παρακολουθώ όπως πρέπει, είμαι τυχερός γιατί το βρήκα εντελώς τυχαία. Ξανακάνω μια καινούρια αρχή, όλα καλά» και πρόσθεσε: «Αναθεωρήθηκαν πολλά πράγματα από μόνα τους, ξέρεις πόσοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά μου και πόσοι ήρθαν καινούριοι; Αλίμονο αν δεν σε αλλάζουν τέτοιες οριακές καταστάσεις. Έφυγαν, αποδείχθηκαν πολύ λίγοι για τέτοιες καταστάσεις, ίσως γιατί δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, ίσως γιατί δεν ήθελαν. Περίμενα ότι θα μου σταθούν και δεν το έκαναν».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός σχολίασε: «Αυτό δεν έχει πολλή σημασία όμως, γιατί ήρθαν άλλοι άνθρωποι κοντά μου που με φώτισαν και φώτισαν τη ζωή μου».
Τον Αύγουστο, ο Φώτης Σπύρος αποκάλυψε ότι η διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου ήρθε εντελώς απρόσμενα, τονίζοντας πως ενημερώθηκε για την ασθένειά του τυχαία. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ONtime», ο ηθοποιός είχε μιλήσει και για την εξάρτησή του από το αλκοόλ, υπογραμμίζοντας ότι, αν και πλέον δεν πίνει, συνεχίζει καθημερινά να παλεύει για να παραμείνει μακριά από αυτό.
Πιο αναλυτικά, είχε πει: «Όλοι ξέρουν ότι οι δαίμονες δεν εξαφανίζονται ποτέ. Οι δαίμονες έρχονται πάντα και σε παραφυλούν. Πάντα φοβάμαι. Πάντα λέω: "Δεν πίνω, δεν είμαι αλκοολικός". Όμως, πάντα το παλεύω. Όπως το παλεύω τώρα με τον καρκίνο. Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: "Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις". Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε».
Όσο για τον τρόπο που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο τη νόσο, είχε συμπληρώσει: «Δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτά. Βήμα βήμα. Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω».
«Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου»
